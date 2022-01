Zysk e-platformy winnicalidla.pl spadł do 8 tys. zł

Rok wcześniej, czyli w roku finansowym 2019/2020 te dane wyglądały następująco: Przychody ze sprzedaży - 344 tys. zł. Zysk - 48,4 tys. zł. Suma bilansowa - 242 tys. zł.

Właścicielem spółki Delta Marketing Services jest Lidl sp. z o.o., zaś członkami zarządu spółki są Piotr Michaś, Michał Nowaczyk i Konrad Senger (od stycznia 2021).

Przeczytaj także: Lidl w ofertą dla dbających o zdrowie

Z początkiem listopada 2017 roku Lidl Polska uruchomił platformę do rezerwowania win on-line: winnicalidla.pl. Asortyment obejmował na początku 82 pozycje wybrane przez somelierów. Klient, który zarejestrował się na platformie, mógł wybrać sklep, w którym odbierze zamówione wino, płacąc w kasie. Wówczas Lidl informował, że w Polsce 20 proc. konsumentów kupuje wina co najmniej raz w miesiącu, a 10 proc. z nich robi zakupy w Lidlu. Kupujący wina to konsumenci o znacznie wyższym dochodzie oraz wykształceniu. To do nich stworzono platformę winnicalidla.pl.

Według raportu Nielsena Polacy w 2020 roku wydali na wina 3,6 mld zł. Z danych GfK wynika, że kategoria wino w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2021 zanotowała wzrost wydatków o 21% (podczas gdy w 2020 było to +9% vs. 2019), głównie za sprawą większej liczby nabywców, ale także rosnącej częstotliwości zakupów, jak również wolumenu na zakup.