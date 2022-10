Zysk H&M pikuje. To przez Rosję

Zyski H&M gwałtownie spadają

Druga co do wielkości grupa odzieżowa na świecie, po hiszpańskim Inditeksie, odnotowała w III kwatale gwałtowny spadek zysków. Analitycy zakładali 2,98 mld koron szwedzkich zysku przed opodatkowaniem, ale okazało się, że jest to jedynie 689 mln (około 63 mln euro). W rzeczywistości zysk netto spadł o 89%, do 531 mln koron (około 49 mln euro).

H&M płaci za wyjście z Rosji

Połowa spadku zysków wynikała z decyzji o wstrzymaniu, a następnie zbyciu działalności w Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę. - Wywarło to znaczący wpływ na naszą sprzedaż i rentowność – powiedziała CEO Helena Helmersson.

Sprzedaż H&M wzrosła do 57,5 ​​mld koron (5,25 mld euro), co oznacza wzrost o 3%. Było to jednak zgodne z oczekiwaniami. We wrześniu sprzedaż była o 7% lepsza niż rok wcześniej.

H&M ma nowy plan oszczędnościowy

H&M planuje zaoszczędzić 2 miliardy koron (180 milionów euro) rocznie. Szwedzka grupa mówi o „oszczędnościach kosztów i poprawie wydajności”, nie podając szczegółów konkretnych działań. Efekty powinny być widoczne od drugiej połowy 2023 roku.

W czwartym kwartale ubiegłego roku sprzedaż w Rosji, szóstym rynku grupy, wyniosła ponad 2 mld koron szwedzkich (180 mln euro). Do tej pory H&M na stałe zamknął „nieco ponad 30” ze 172 sklepów w Rosji. H&M zamknie też swoje trzy sklepy na Białorusi. Na koniec sierpnia grupa miała łącznie 4664 sklepy na całym świecie.