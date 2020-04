Zysk netto Biedronki to 2,2 mld zł. Podatek dochodowy wyliczono na prawie 500 mln zł

fot. materiały prasowe

Zysk spółki Jeronimo Martins Polska za 2019 rok wyniósł 2 241 446 612 zł. EBITDA wygenerowana przez spółkę w zeszłym roku wzrosła o 8,8% do wartości 3,97 mld zł. Podatek dochodowy wyliczono na 492 320 364 zł.

- Efektem nieustającego ukierunkowania na rozwój jest wzrost sprzedaży ogólnej o 8,8%

w porównaniu do sprzedaży z roku 2018. Sprzedaż osiągnęła poziom 54,3 mld zł na co wpływ

miał wzrost wskaźnika like-for-like dla sklepów porównywalnych do poziomu 5,8% a także ilość

otwartych nowych sklepów. Wzrost like-for-like był głównie napędzany wzrostem średniej

wartości koszyka. Nadal kładziono nacisk na kampanie tematyczne, tak żeby wprowadzać innowacyjne produkty przyciągające klientów i zwiększające koszyk. W ciągu roku przeprowadzono około 13 akcji.(...) Biedronka nadal traktuje priorytetowo wzmocnienie jakości asortymentu i w 2019 roku kontynuowała inwestycje w rozwój marki własnej, wprowadzając 139 produktów do

regularnego asortymentu (...). Jeśli chodzi o realizację rocznego planu inwestycyjnego, oprócz otwarcia 128 nowych lokalizacji, z których 33 w mniejszym formacie, należy podkreślić plan remontu sklepów, który obejmował 252 lokalizacje i pozwolił na wzmocnienie konkurencyjności rynkowej Biedronki, poprawę doświadczeń zakupowych, ochronę wydajności oraz umocnienie wzrostu LFL.(...)

Połączenie korzystniejszej oferty sprzedażowej, zarządzania promocjami oraz ofertą artykułów

niebędących w stałym asortymencie, dyscypliny operacyjnej oraz dbania o wydajność, możliwe

było w 2019 roku utrzymanie wskaźnika EBITDA na poziomie 7,6%. EBITDA wygenerowana przez spółkę w 2019 wzrosła o 8,8% do wartości 3,97 mld zł - czytamy w sprawozdaniu z działalności spółki za 2019 r.



W roku finansowym 2019 spółka Jeronimo Martins Polska odnotowała przychody operacyjne na poziomie 55 620 473 141 zł. Jednocześnie koszty operacyjne wyniosły 52 819 736 232 zł, co

przełożyło się na zysk operacyjny na poziomie 2 800 736 909 zł. Biorąc pod uwagę koszty

finansowe poniesione przez firmę w kwocie 91 225 758 zł, przychody finansowe na

poziomie 24 255 825 zł oraz podatek dochodowy wynoszący 492 320 364 zł, firma

wypracowała zysk netto w kwocie 2 241 446 612 zł.



Spółka finansuje działalność bieżącą ze środków własnych.



Na koniec roku 2019 roku zatrudnienie w spółce przekroczyło 68 tys. pracowników.

Na koniec grudnia 2019 r. Biedronka posiadała 3002 sklepów. Do końca tego zamierza uruchomić kolejnych 100 placówek.