Zysk Unilevera na dużym wzroście. To efekt podwyżek cen

Rok kalendarzowy 2022 przyniósł firmie Unilever dobre wyniki finansowe: sprzedaż wzrosła we wszystkich pięciu grupach biznesowych firmy. Przyczyniły się do tego podwyżki cen: ceny wzrosły średnio o 11,3 %, podczas gdy wolumen spadł o 2,1 %.

Całkowita sprzedaż wzrosła o 14,5%, do 60,1 mld euro. Topowe marki warte miliardy dolarów, które odpowiadają za 53% sprzedaży, odnotowały wzrost o 10,9%. Najlepsze okazały się OMO, Hellmann’s, Rexona, Sunsilk i Magnum.

Ogromny wzrost zysków Unilevera

Zawyżone koszty zakupu spowodowały niewielki spadek marży (-230 punktów bazowych), ale mimo to podstawowy zysk operacyjny nieznacznie się poprawił, do 9,7 mld euro. Zysk netto wyniósł ponad 8 mld euro, co oznacza znaczny wzrost, bo aż o 24,9%.

Unilever będzie nadal podnosił ceny w 2023 roku, a na pewno w pierwszej jego połowie. Mimo to spodziewa się poprawy wolumenów: liczy na co najmniej 4-procentowy wzrost.

Gigant patrzy zwłaszcza na Chiny i Azję Południowo-Wschodnią, gdzie konsumpcja może eksplodować po covidowych obostrzeniach.