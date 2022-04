Zyski Biedronki - w jakie produkty finansowe wierzy dyskontowy lider?

W 2021 r. spółka Jeronimo Martins Polska wypracowała zysk netto w kwocie 2.866.384.218 zł.

50.000.000 zł ostanie wypłacone zł na rzecz „Fundacji Biedronki”

Biedronka kupuje obligacje banków ING i PKO

Spółka posiada też jednostki inwestycyjne funduszu inwestycyjnego Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor

Kilka dni temu właściciel sieci Biedronka - spółka Jeronimo Martins Polska - złożyła sprawozdanie finansowe. Jak już pisaliśmy, w 2021 r. firma wypracowała zysk netto w kwocie 2.866.384.218 zł. EBITDA wyniosła 4,66 mld zł, co oznacza wzrost o 10,03% w porównaniu do roku 2020. Spółka finansuje działalność bieżącą głównie ze środków własnych.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 13.04.2021 r. zysk netto został podzielony w następujący sposób: 2.390.000.000 zł na wypłatę dywidendy, 3.205.846 zł na kapitał zapasowy oraz 50.000.000 zł na kapitał rezerwowy, z którego została dokonana wpłata w wysokości 50.000.000 zł na rzecz „Fundacji Biedronki”.

Obligacje, fundusz inwestycyjny i lokaty

Oprócz inwestycji w sieć sklepów, spółka dokonuje inwestycji krótkoterminowych. Jakie opcje uważa za atrakcyjne? To m.in. obligacje.

- Na dzień bilansowy spółka posiada obligacje ING Banku Hipotecznego S.A. o wartości 425.000.000 zł zakupione na okres trzech miesięcy do 9 marca 2022 r.; obligacje PKO Banku Hipotecznego S.A. o wartości 150.000.000 zł zakupione na okres sześciu miesięcy do 23 maja 2022 r.; obligacje PKO

Banku Hipotecznego S.A. o łącznej cenie emisyjnej 278.606.815 zł zakupione na okres czterech miesięcy do 17 marca 2022 r.; obligacje Single Platform Investment Repackaging Entity SA o wartości 365.000.000 zł zakupione na okres trzech miesięcy do 23 marca 2022 r. Należności z tytułu odsetek naliczonych od obligacji wyniosły 1.292.353 zł - czytamy w dokumentach spółki.

Łączne są to obligacje o kwocie ok. 1,2 mld zł.

Na dzień bilansowy spółka posiada też jednostki inwestycyjne funduszu inwestycyjnego Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor, których wartość na koniec okresu sprawozdawczego została

wyceniona na 97.524.544 zł. Ponadto firma ma lokaty o wartości 200.000.000 zł założone na okres trzech i pół miesiąca do 31 marca 2022.

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

30 września 2020 roku firma zawarła umowę, na mocy której Europejski Bank Inwestycyjny udzielił jej kredytu w wysokości 720 000 000 zł na okres 9 lat. Uruchomienie kredytu nastąpiło w październiku 2020 roku. Finansowanie zostało udzielone przy oprocentowaniu stałym, dla 360.000.000 wynosi ono 1.45200%, dla pozostałych 360.000.000 wynosi 1.43200%.

23 kwietnia 2021 roku spółka zawarła umowę kredytu na okres pięciu lat z Dell Bank International d.a.c., na kwotę 348.216 eur. Na dzień bilansowy wartość długoterminowej części kredytu wynosi 976.904 zł. ( 212.034 eur )

Pożyczki udzielone siostrzanej sieci Hebe

Na podstawie umowy z dnia 31 sierpnia 2020 r. właściciel Biedronki udzielił spółce Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. pożyczki krótkoterminowej, oprocentowanej w oparciu o stopę Wibor, do kwoty

300.000.000 zł. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 31 sierpnia 2021 r. 31 sierpnia 2021 r. Jeronimo Martins Polska podpisała kolejną umowę, w ramach której udzieliła spółce Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. pożyczki krótkoterminowej na okres jednego roku, oprocentowanej w oparciu o stopę Wibor, do kwoty 300.000.000 zł. Na dzień bilansowy pożyczka zaciągnięta była w wysokości 233.042.000 zł, natomiast należności z tytułu

odsetek naliczonych od tej pożyczki wyniosły 544.360 zł.

30 czerwca 2020 r. Jeronimo Martins Polska podpisała umowę z JM Nieruchomości BIS Sp. z o.o., w ramach której udzieliła pożyczki krótkoterminowej na okres dwóch lat, oprocentowanej w oparciu o stopę Wibor, do kwoty 800.000.000 zł.

24 listopada 2020 r. został podpisany aneks do umowy z dnia 30 czerwca 2020r. zwiększający dostępny limit do kwoty 1.500.000.000 zł.

03 marca 2021r. został podpisany kolejny aneks do umowy z dnia 30 czerwca 2020r. zwiększający dostępny limit do kwoty 2.000.000.000 zł.

31 sierpnia 2021r. został podpisany następny aneks do umowy z dnia 30 czerwca 2020r. zwiększający dostępny limit do kwoty 2.500.000.000 zł.

Na dzień bilansowy pożyczka zaciągnięta była w wysokości 1.845.525.000 zł, natomiast należności z tytułu odsetek naliczonych od tej pożyczki wyniosły 3.923.241 zł.