Żywiec startuje z nowymi spotami reklamowymi

Żywiec w swojej najnowszej komunikacji prezentuje bezalkoholowe piwa smakowe: Żywiec Lemonż z nutą Cola 0,0%, Żywiec Grejpfruż z nutą Acai 0,0% i Żywiec Tropikaż z nutą Imbiru 0,0%. Marka podkreśla także zalety butelek zwrotnych, których wprowadzenie stanowi ważny krok w realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec – butelka zwrotna to opakowanie, które może wielokrotnie krążyć w obiegu, co przekłada się na realny wpływ na ograniczenie ilości śmieci oraz emisji CO2 do atmosfery.