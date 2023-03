Żywiec Zdrój i Nutricia na drodze do zrównoważonego biznesu. Przejdą weryfikację

Danone to pierwsza spółka tej skali w Polsce, która pomyślnie przeszła złożony i restrykcyjny proces certyfikacji standardów Benefit Corporations.



– Naszą ambicją jest, aby do 2025 roku dwie kolejne spółki, czyli Nutricia oraz Żywiec Zdrój, dołączyły do grona liderów zrównoważonego biznesu, czego potwierdzeniem będzie uzyskanie przez nie certyfikatu B Corp – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.

Rozwój dobry dla zdrowia i świata

Spółki Nutricia i Żywiec Zdrój od wielu lat realizują działania proekologiczne, wspierają społeczności lokalne oraz zachowują wysokie standardy współpracy z interesariuszami. Obie spółki współpracują z Bankami Żywności, a tylko w 2022 roku Nutricia przekazała na ten cel 36 ton produktów, zaś Żywiec Zdrój 131 365 litrów wody i napojów, przyczyniając się w ten sposób do walki z marnowaniem żywności.

Żywiec Zdrój równie odpowiedzialnie podchodzi do kwestii wpływu opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko – firma zobowiązała się do zbierania i przekazania do recyklingu równowartości wprowadzanego na rynek surowca. W roku 2020 po raz pierwszy, przy współpracy z organizacją odzysku Rekopol, firma zebrała równowartość plastiku, który wprowadziła na rynek i nadała mu nowe życie. Działanie to powtórzyła w latach 2021 i 2022. Żywiec Zdrój aktywnie działa na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojowe. Wprowadzenie tego rozwiązania systemowego zamknie obieg materiałów opakowaniowych w branży.

Restrykcyjny proces certyfikacji

Szereg podejmowanych działań sprawia, że obie spółki zmierzają w kierunku otrzymania międzynarodowego certyfikatu B Corp, jednak zanim to nastąpi, zostaną poddane restrykcyjnemu procesowi weryfikacyjnemu. Muszą zdobyć minimum 80 punktów w ocenie B Impact Assessment. Co to dokładnie oznacza? Jest to miara ich realnego wpływu na środowisko, społeczności, pracowników, klientów, dostawców i udziałowców. Trzeba również wykazać się transparentnością wyników i danych ważnych z punktu widzenia B Lab (organizacji wyspecjalizowanej w ocenie czynników ESG) oraz zobowiązać się do ciągłej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i aktywnego wprowadzania rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Danone liderem dobrych praktyk

– Warunkiem koniecznym otrzymania certyfikacji jest przejrzystość działalności spółek, m.in. ich wpływu na środowisko i całą społeczność, w której działamy. Mamy doświadczenie w budowaniu strategii firmy tak, by korespondowała z mocno wymagającymi kryteriami w tym zakresie. Co więcej, jako lider, chcemy dzielić się tą wiedzą i inspirować do działania również innych. Dlatego zdecydowaliśmy, że w 2023 uruchamiamy nowy program, który ma zachęcać inne polskie firmy do dołączenia do ruchu firm lepszych dla świata – zapowiada Paweł Piątek.

W ramach programu będzie można uzyskać wiedzę na temat działań, sprzyjających i wzmacniających rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny. Jego celem będzie także zachęcanie organizacji do przygotowania się i poddania procesowi certyfikacji. Jedno z głównych wyzwań to przekonanie środowiska biznesowego, że warto zainwestować czas, a nawet środki finansowe, by przemodelować działanie firmy w taki sposób, aby wywierała ona pozytywny wpływ w obszarach które są weryfikowane i następnie nagradzane poprzez certyfikację, tj.: środowisko, społeczności, pracownicy, zarządzanie i klienci.