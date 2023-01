Żywiec Zdrój oddaje do recyklingu równowartość plastiku wprowadzonego na rynek

Żywiec Zdrój już po raz trzeci oddaje do recyklingu równowartość plastiku wprowadzonego na rynek przez cały rok. Wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów jest kluczowym elementem w procesie transformacji Polski w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Żywiec Zdrój swoimi bezprecedensowymi działaniami udowadnia, że plastik to cenny surowiec, który zamiast do środowiska powinien trafić do ponownego wykorzystania. Zwiększenie poziomu zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych, to zobowiązanie, którego marka podjęła się w 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach i konsekwentnie je realizuje.

Podejmowane przez nas działania są niezwykle ważne DLA NATURY, ale także dla naszych konsumentów. Z jednej strony cieszą się bezpieczną, pochodzącą z naturalnych, górskich ujęć wodą źródlaną. Z drugiej strony mają pewność, że sięgając po Żywiec Zdrój wybierają odpowiedzialnego producenta wody, który dba o to, żeby równowartość plastiku wprowadzanego w obieg, trafiła z powrotem do recyklingu, a nie do środowiska. Tym samym, nasi klienci przyczyniają się do zamykania obiegu, zmniejszania emisji CO2, po prostu dbają o środowisko - mówi Klaudia Krawczyk, starszy kierownik ds. marki Żywiec Zdrój.

Idea „Z Natury dla Natury” będzie przekazywana za pomocą 15-sekundowych spotów emitowanych w największych stacjach telewizyjnych oraz krótkich materiałów w Internecie, w tym na kanale YouTube, platformach VOD oraz w mediach społecznościowych. Równolegle prowadzone będą działania z influencerami. Za komunikację nowej kampanii odpowiadają – agencja VMLY&R (koncept, kreacja oraz działania w Internecie), Mediacom (planowanie i zakup mediów) Tailor Made PR (komunikacja z mediami) oraz Labcon (współpraca z influencerami).