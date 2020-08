Żywiec Zdrój rusza z nową loterią produktową

fot. mat. pras.

1 sierpnia ruszyła ogólnopolska akcja promocyjna Żywiec Zdrój zachęcająca Polaków do odkrywania Żywiecczyzny – regionu, z którego wywodzi się marka. W loterii paragonowej biorą udział produkty z linii Żywiec Zdrój niegazowany, we wszystkich dostępnych formatach. Łącznie zaplanowano 61 nagród pieniężnych o wartości 4000 zł każda oraz jedną nagrodę w wysokości 50 000 zł. Akcja potrwa do końca września br. Działania promocyjne prowadzone są w punktach sprzedaży oraz w kanałach społecznościowych marki.

Najnowsza akcja promocyjna Żywiec Zdrój realizowana pod hasłem „Odkryj polskie góry” oparta jest na mechanizmie loterii paragonowej. Do udziału w loterii uprawnia zakup sześciu dowolnych produktów z linii Żywiec Zdrój niegazowany (z wyłączeniem napojów smakowych). Otrzymany paragon należy następnie zarejestrować na dedykowanej stronie https://www.odkryjpolskiegory.pl. Przez cały okres trwania loterii każdego dnia losowana będzie jedna nagroda o wartości 4 000 zł. Dodatkowo, na zakończenie loterii wylosowana zostanie jedna nagroda dodatkowa w wysokości 50 000 zł.

Sprzedaż promocyjna trwa od 1.08 do 30.09 br. i będzie wspierana działaniami reklamowymi w kanałach społecznościowych marki oraz materiałami POS w punktach sprzedaży.