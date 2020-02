Żywiec Zdrój startuje z loterią promocyjną

W loterii paragonowej biorą udział produkty opatrzone etykietami z bohaterami filmu „Kraina Lodu 2”, fot. materiały prasowe

1 lutego ruszyła ogólnopolska akcja promocyjna marki Żywiec Zdrój pod hasłem „Weź wodę, wygraj nagrodę”. W loterii paragonowej biorą udział produkty z linii Żywiec Zdrój Niegazowany opatrzone etykietami z bohaterami kinowego przeboju dla dzieci „Kraina Lodu 2”.

„Weź wodę, wygraj nagrodę” to akcja promocyjna oparta na mechanizmie loterii paragonowej. Do udziału w loterii uprawnia zakup minimum dwóch produktów z linii Żywiec Zdrój Niegazowany z wizerunkiem postaci z filmu animowanego Kraina Lodu o pojemności 500 ml. Otrzymany paragon należy zarejestrować na dedykowanej stronie www.WEZwodeWYGRAJnagrode.pl. Paragon, na którym oprócz wody znajdzie się dowolna zabawka marki Hasbro z serii „Kraina Lodu” lub „Kraina Lodu 2”, zwiększa szanse na wygraną aż dziesięciokrotnie. Losowanie nagród odbywać się będzie w systemie dziennym i tygodniowym oraz na zakończenie loterii. W codziennej puli nagród zaplanowano 10 zestawów zabawek z serii Pop Adventures od Hasbro. Dodatkowo, co tydzień można wylosować jeden duży zamek Arendelle. Nagrodą główną jest komplet bonów o łącznej wartości 20 000 zł do wykorzystania na rodzinne wyjazdy.

Sprzedaż promocyjna potrwa od 1.02 do 13.03 br. i będzie wspierana kampanią reklamową on-line

i materiałami POS w punktach sprzedaży.

Produkty z limitowanej serii „Kraina Lodu 2” marki Żywiec Zdrój dostępne są w szerokiej dystrybucji

w opakowaniu o pojemności 500 ml.