Żywiec Zdrój świętuje 30-te urodziny i wprowadza rynkową innowację

Ulubieńcem Polaków jest wariant niegazowany marki oraz Mocny Gaz w wersji naturalnej oraz smakowej, bez cukru, kalorii, konserwantów i sztucznych aromatów. W 2022 roku firma wprowadziła markę Żywiec Zdrój Delikatnie Musujący pokazując, że woda gazowana może dostarczać ciekawych walorów smakowych stanowiąc doskonałą alternatywę dla wysoko słodzonych napojów. W tym samym celu, producent zainwestował w szeroko zakrojoną kampanię Mocnego Gazu z Cezarym Pazurą.

Rok 2023 jest przełomowy rokiem dla firmy, która rozpoczyna nowy rozdział działalności w kategorii napojów oferujących dodatkowe funkcje. To właśnie w odpowiedzi na potrzeby odbiorców Żywiec Zdrój postanowił wprowadzić na rynek Minerals+, napój łączący wodę źródlaną oraz witaminy z grupy B (B3, B5 i B6), magnez i cynk. Nowość pozwala na jednoczesne nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie dziennego zapotrzebowania na minerały i witaminy. Jest to produkt jakiego na rynku jeszcze nie było. 1 Litr Żywiec Zdrój Minerals+ zapewnia 75% dziennego zapotrzebowania na wymienione składniki.

W 2022 roku historia zatoczyła koło. Ponad 30 lat temu została otwarta pierwsza rozlewnia Żywiec Zdrój. W budynku, w którym powstała, wcześniej funkcjonowała owczarnia i przetwórnia rolna, która należała do spółdzielni „Juhas”. Przez te wszystkie lata zakład rozlewniczy wrósł w krajobraz Cięciny i stał się elementem bliskim lokalnej społeczności. Z tego powodu po trzech dekadach producent przekazał swój zakład rozlewniczy położony w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego na rzecz lokalnej Fundacji Górom. Dzięki temu, miejsce to służy lokalnej społeczności.

Okrągłą rocznicę postanowiliśmy uczcić w symboliczny sposób - limitowaną edycją niegazowanej wody źródlanej wody Żywiec Zdrój z jubileuszową etykietą. Butelki będą dostępne dla wszystkich naszych pracowników, bo to dzięki nim zrobiliśmy tak wiele. Mamy nadzieję, że co dekadę będziemy dokładać do tej kolekcji kolejne edycje limitowanych opakowań - mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Żywiec Zdrój.