Żywiec Zdrój z butelką bez etykiety i w 100% z recyklingu

Żywiec Zdrój wprowadza ekologiczne opakowania, fot. mat. pras.

Lider wód butelkowanych wprowadził właśnie na rynek kolejne innowacyjne opakowanie – w 100% „przezroCZYSTE” butelki bez etykiety. Nowy, 0,4 litrowy format wody źródlanej nie tylko wyróżnia się niestandardowym wyglądem, ale także surowcem – butelka jest w całości wykonana z plastiku z recyklingu. To już kolejne, trzecie opakowanie w ofercie marki wykonane w 100% z rPETu.

Żywiec Zdrój konsekwentnie podejmuje działania mające na celu minimalizowanie wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie racjonalnego gospodarowania cennym surowcem, jakim jest plastik. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest sukcesywne rozwijanie oferty opakowań w 100% wykonanych z tworzywa z recyklingu.

– To kolejny krok naszej firmy w kierunku zamykania obiegu plastiku. Tworząc je, towarzyszyła nam idea „BUTELKI przezroCZYSTEJ” - świadomie użyliśmy gry słów, która nawiązuje nie tylko do braku etykiety na butelce, ale także do faktu, że przy jej produkcji udało się całkowicie zrezygnować z użycia nowego plastiku. Podobnie jak w przypadku pozostałych opakowań Żywiec Zdrój, również butelki bez etykiety w całości nadają się do recyklingu. To kolejna, po wprowadzeniu na rynek EKOmatów, wspólna inicjatywa między nami a siecią sklepów Żabka w ramach strategicznego partnerstwa na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych – komentuje Maria Uszyńska, kierownik marki w Żywiec Zdrój.

Woda źródlana Żywiec Zdrój w butelce bez etykiety i w 100% z plastiku z recyklingu dostępna jest w limitowanej edycji miliona sztuk w sieci sklepów Żabka.