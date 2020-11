Żywiec Zdrój z kampanią dotyczącą wprowadzenia systemu depozytowego

Fot. materiały prasowe

W kampanii firma podkreśla, że jest to skuteczne rozwiązanie zapewniające skokowy wzrost poziomu zbiórki opakowań PET i ich recyklingu. Kampania skierowana jest do konsumentów. Ambasadorem kampanii #depozytdlanatury został Michał Piróg – aktor, prezenter i ekolog.

Poziom recyklingu plastikowych butelek PET wynosi obecnie 50%, pozostała połowa zostaje spalona, trafia na wysypiska bądź wprost do środowiska naturalnego. W innych krajach europejskich po wprowadzeniu systemu depozytowego udało się w krótkim czasie zwiększyć poziom zbiórki opakowań PET, a ich recykling wzrósł do ponad 90%. Zgodnie z dyrektywą Single Use Plastic do 2025 roku państwa członkowskie powinny zbierać z rynku 77% opakowań PET, do 2029 – 90%.

Nowa kampania marki Żywiec Zdrój realizowana pod hasłem #depozytdlanatury ma przybliżyć konsumentom mechanizm funkcjonowania systemu depozytowego. Osią kampanii #depozytdlanatury jest video przygotowane we współpracy z Michałem Pirógiem. Materiał w obrazowy sposób przybliża konsumentom czym jest system depozytowy. Oprócz Michała Piróga, w kampanii wzięli udział popularni ekoaktywiści, którzy na swoich kanałach edukują odbiorców na temat systemu depozytowego.