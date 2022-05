Żywność roślinna. Jak wojna w Ukrainie wpływa na ten sektor?

ProVeg International zapytał europejskich producentów roślinnych produktów o wpływ wojny w Ukrainie na ich biznes. Jednym z efektów, których doświadczyły firmy, było ściślejsze partnerstwo z innymi markami w celu pokonania wyzwań związanych z wojną. W wyniku konfliktu odnotowano także bliższą współpracę wewnętrzną między działami finansów, produkcji i logistyki.

Z badania ProVeg wynika

· 50% respondentów bliżej współpracuje z innymi markami, klientami i pracownikami wewnętrznymi

· 61% uważa, że kryzys przyspieszy proces przechodzenia na zieloną energię

· 61% zgłosiło wyższe ceny surowców

· 61% zgłosiło niedobór surowców

· 64% zgłosiło wyższe koszty energii i transportu

· 64% stwierdziło brak dostępności transportu i kierowców ciężarówek.

· 59% uważa, że wyższe ceny składników i energii spowodują wzrost cen produktów

· 69% stwierdziło, że nadal trudno będzie pozyskać wykwalifikowanych pracowników dla tego sektora.

Jednocześnie 25% firm stwierdziło, że będzie wkrótce potrzebować wsparcia rządowego, a 29% - że może go potrzebować.

Organizacja ProVeg przedstawia trzy zalecenia, związane z trwająca w Ukrainie wojną:

· UE powinna kontynuować wdrażanie strategii "Farm to Fork" (od pola do stołu), aby wspierać zrównoważoną produkcję żywności w trudnych czasach;

· Należy zaprzestać dyskryminacji wobec roślinnych alternatyw dla produktów mlecznych w zakresie podatku VAT w całej Europie

· w razie potrzeby należy zapewnić wsparcie rządowe dla firm produkujących żywność pochodzenia roślinnego.

Farm to Fork

Komisja Europejska znalazła się pod presją, aby odłożyć w czasie wdrożenie strategii i udostępnić więcej gruntów rolnych w celu zwiększenia produkcji żywności. ProVeg uważa, że jest to działanie krótkowzroczne. “W świetle wpływu wojny na sektor produktów roślinnych uważamy, że nadszedł właściwy czas na wdrożenie unijnej strategii "Farm to Fork", aby przyspieszyć przejście na dietę opartą w większym stopniu na produktach roślinnych" - powiedziała Jaczniakowska-McGirr . “Wzmocnienie i wsparcie sektora roślinnego to także klucz do poprawy długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ oznacza to, że zboże, które obecnie jest wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt, zostanie przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi,” powiedziała Jaczniakowska-McGirrDyskryminacja.

Problem z VAT

Konsumpcja roślinnych alternatywnych produktów mlecznych jest utrudniona przez restrykcyjne ramy prawne dotyczące etykietowania i krajowe przepisy podatkowe w wielu państwach członkowskich. Produkty mleczne często objęte są obniżoną stawką VAT, a zatem otrzymują pośrednie subsydia, a roślinne odpowiedniki nie.