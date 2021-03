15-dniowe dostawy z AliExpress. Rusza wyścig o polski e-commerce

AliExpress planuje kolejne inwestycje w udoskonalenie logistyki i dalsze skracanie czasu dostaw, fot. shutterstock

AliExpress, platforma e-commerce będąca częścią Alibaba Group, ogłosiła dziś uruchomienie gwarantowanej 15-dniowej dostawy do Polski. Oferta dotyczy wybranych produktów oznaczonych etykietą „15-dniowa dostawa”. Tymczasem 1 kwietnia, rusza ogólnopolski program Smile, czyli darmowa przesyłka ze sklepów internetowych do Paczkomatów InPost, za którą stoi IdoSell.

AliExpress ma ambitne plany rozwoju na europejskim rynku, w tym w Polsce. Celem firmy jest ułatwienie klientom odbioru przesyłek i skrócenie czasu dostaw. Oferta gwarantowanej 15-dniowej dostawy produktów wysyłanych z Chin, jest częścią planu realizowanego przez AliExpress, wspólnie z dostawcą usług logistycznych firmą Cainiao. W ubiegłym roku firma zapewniła 3-dniową dostawę do Polski, przez co wielkość sprzedaży produktów objętych akcją wzrosła o ponad 200 proc. rdr,

Najważniejsze kategorie produktów, których dotyczy promocyjna 15-dniowa dostawa obejmuje sprzęt AGD, elektronikę użytkową oraz produkty do pielęgnacji urody, sportu i zdrowia. Akcja 15-dniowych dostaw do Polski zbiega się z coroczną wiosenną wyprzedażą na platformie AliExpress. Na kupujących będą czekały rabaty sięgające nawet 70 proc.

- Polski rynek e-commerce jest nadal jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a AliExpress ma na nim mocną pozycję i wykorzystuje ten wzrost – mówi Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią. Łączona dostawa przesyłek z Chin, z korzystną ceną i szerokim asortymentem, z którego słynie AliExpress, polepszy i znacznie przyspieszy logistykę zamówień dla polskich konsumentów - dodaje.

W przyszłości AliExpress planuje kolejne inwestycje w udoskonalenie logistyki i dalsze skracanie czasu dostaw.

Z kolei darmowa usługa Smile, która startuje 1 kwietnia będzie dostępna z e-sklepów do Paczkomatów InPost dla zamówień powyżej 40 zł i nie wymaga wykupienia abonamentu. - Darmowa dostawa do Paczkomatów ze sklepów internetowych to ogromny przełom dla polskiego e-commerce – mówi Paweł Fornalski.

Przesyłka w usłudze Smile kupowana jest przez sprzedawców za pośrednictwem IdoSell. Niezależnie od wielkości paczek, preferencyjna stawka będzie identyczna dla wszystkich gabarytów. Włączenie usługi nie oznacza, że wszystkie towary ze sklepu muszą być wysyłane w ten sposób – IdoSell umożliwia szczegółowe definiowanie form dostawy dla poszczególnych zamówień. Usługa Smile nie wyklucza także dotychczasowych umów czy form dostawy.

- Wprowadzając usługę Smile skupiliśmy się na tym, aby ta przejrzysta oferta – jedna płaska stawka niezależnie od gabarytu, cechowała się pełną transparentnością rozliczeń – mówi Mateusz Gnyp, Product Manager w IdoSell, który pozwala na stworzenie dowolnie wyglądającego i działającego sklepu i obsługuje tysiące dużych sprzedawców. W 2020 roku firma obsłużyła łącznie 52 miliony transakcji.