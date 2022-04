5 kluczowych pytań przy wyborze systemu Marketing Automation

Czy w cenie zawarta jest obsługa systemu?

Comiesięczna opłata za system Marketing Automation to nie jedyny koszt, jaki wiąże się z uruchomieniem automatyzacji marketingu. A zainwestowanie w tego typu system wymaga poświęcenie pewnej ilości pracy.

Wejście w Marketing Automation wymaga opracowania strategii, wdrożenia scenariuszy, przygotowania contentu, monitorowania wyników oraz optymalizacji narzędzia. Idealnie byłoby, gdyby rzeczami tymi zajmował się ktoś, kto już potrafi obsługiwać narzędzie i zna się na tej tematyce. Dlatego koniecznie dowiedz się, czy wybrany dostawca oprogramowania oferuje w cenie obsługę narzędzia i na czym dokładnie ona polega. Czy jest to tylko doradztwo, czy także fizyczna obsługa, a może nawet przygotowanie grafik oraz contentu? Możesz też zapytać wprost, ile godzin pracy tygodniowo będzie musiał poświęcić zespół na zaopiekowanie się tematem. Może się bowiem okazać, że musisz zatrudnić dodatkowe osoby lub zlecić te zadania na zewnątrz.

Czy system posiada gotową integrację z silnikiem sklepu internetowego?

Zdecydowanie warto dowiedzieć się, czy dany system posiada gotową integrację z silnikiem sklepu, a jeśli nie, to w jaki sposób nastąpi spięcie tych dwóch systemów oraz ile czasu może to zająć. Przeważnie nie obędzie się na tym etapie bez pomocy programisty. Warto zapytać także o to, co

się stanie w przypadku, jeśli integracja się nie powiedzie: czy umowę będziesz mógł zawrzeć dopiero po integracji (zwłaszcza jeśli jest to umowa na kilka/kilkanaście miesięcy) lub czy będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować ze współpracy?

Jakie limity ilościowe są uwzględnione w cenie (maile, wielkość bazy, ilość użytkowników, data pointy.)?

Po otrzymaniu wyceny, zapytaj koniecznie o to, jakie limity ona uwzględnia. Cena systemu przeważnie jest skalkulowana dla konkretnej wielkości bazy, ilości użytkowników na stronie, ilości wysyłanych maili, a nawet data pointów. Data pointy to wszystkie akcje wykonane przez użytkowników (kliknięcie, zescrollowanie, dodanie do koszyka, itp.). Warto sprawdzić, czy już w tej chwili Twój sklep nie jest w górnej granicy tych limitów. Przeważnie

celem każdego sklepu jest zwiększenie ilości pozyskanego ruchu i zwiększenie bazy, więc szybko może się okazać, że comiesięczny koszt użytkowania systemu wzrośnie w bardzo krótkim czasie. Z tego samego powodu warto dowiedzieć się, jakie są dopłaty za przekroczenie narzuconych limitów. Wszyscy lubimy niespodzianki, ale nie te, które wiążą się z dopłatami.