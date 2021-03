Alfred Bujara: Podatek handlowy powinien obejmować również e-sklepy

MAF 2021-03-19 15:57:35

Jak słysze "wyrównywanie szans małych handlowców" to mi ręce opadają. A ilez to oni mogą dac gospodarce, producentowi, jaki rynek otwieraja i obsługują? Co to jest? - zaplecze socjalne dla marginalnego segmentu rynku sektora handlu? Jak tylko ktos zacznie zarobiać, to zaraz mu trzeba wyrównać do gorszego? To jest chore, po prostu. Jest rynek i jedni skutecznie się rozwijają, a inni nie. A co będzie jak im się wyrówna i zaczna zarabiac? Też ich ogolić -do skóry? I na co dac? Na fundusz wyborczy kolejnego zbawcy Ojczyzny? Mniej rozdawać - to bedzie więcej.