Allegro chce pakować przesyłki bardziej eko

Allegro wprowadza ekologiczne opakowania do swojej oferty a dodatkowo nie będzie czerpała zysku z ich sprzedaży. Do 2022 roku co najmniej2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie ma być wysyłanych w ekologicznych opakowaniach.

Według raportu Mobile Insitute 35%klientów deklaruje, że zwraca uwagę na to, czy zamawiane przez nich zakupy internetowe spakowane w sposób przyjazny środowisku. Z kolei co trzeci klient jest gotów za taką możliwość nawet dopłacić.

Platforma pracuje nad tym, aby wszystkie produkty wysyłane przez Oficjalny Sklep Allegro były pakowane z wykorzystaniem ekologicznych kartonów, papierowych wypełniaczy i taśm pozyskanych w sposób zrównoważony w całym łańcuchu oraz nadają się do ponownego recyklingu.

Zamawiając duże ilości opakowań i materiałów niezbędnych do zapakowania przesyłki, Allegro może zaoferować odbiorcom atrakcyjne ceny i nie czerpie żadnego zysku z ich sprzedaży. Dodatkowo platforma planuje przeprowadzenie kampanii dla sprzedawców, aby wesprzeć ich w wyzwaniach dotyczących zabezpieczania wysyłanych produktów w duchu eko.