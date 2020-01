Allegro Gadane - nowy serwis społecznościowy dla klientów i sprzedawców

fot. materiały prasowe

Allegro Gadane to serwis społecznościowy, w którym kupujący i sprzedający poszukujący porad czy opinii będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych. To także wspólna przestrzeń do wymiany spostrzeżeń związanych z ofertą czy produktami dostępnymi na platformie Allegro.

- Allegro tworzy 18 milionową społeczność kupujących i sprzedających, którzy lubią i chcą ze sobą rozmawiać, pytać o opinie innych czy dzielić się wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z platformą. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć dla nich specjalną przestrzeń, w której będą mogli wchodzić ze sobą w interakcje, dyskutować i udzielać informacji na temat przyszłych funkcjonalności i usług serwisu - mówi Jakub Kłoczewiak, dyrektor ds. relacji z klientami w Allegro.

Członkiem Allegro Gadane może stać się każdy - społeczność powstała zarówno dla osób, które dopiero rozpoczęły przygodę z zakupami czy handlem online, jak i dla doświadczonych klientów platformy. Treści zamieszczone w serwisie są ogólnodostępne, także dla niezarejestrowanych gości. Aby jednak aktywnie uczestniczyć w społeczności, należy zarejestrować się przy użyciu danych dostępowych do swojego konta na Allegro.

Przeczytaj także: Zmiany w regulaminie Allegro dotkną sprzedających i kupujących

W serwisie znaleźć można fora tematyczne podzielone na kategorie oraz blog z artykułami na temat społeczności i samego Allegro. Zalogowani użytkownicy mogą zamieszczać nowe posty i odpowiadać na pytania innych członków, śledzić i oceniać dyskusje, a także otrzymywać mailowe powiadomienia o postach i wątkach. Innym rozwiązaniem jest system rang, które otrzymuje się za aktywności i staż na forum - startując od poziomu Nowicjusza. W serwisie nie zabrakło też rozwiązania dla wielbicieli szybkich reakcji - oznaczenie “W punkt!” można przyznać konkretnej odpowiedzi, jeżeli uważa się ją za trafną, prawidłową czy wartościową - lub jeżeli chce po prostu wyrazić poparcie dla jej autora.