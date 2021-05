Allegro: lepsze wyniki dzięki wsparciu dostaw smart przez sprzedawców

kali 2021-05-13 15:44:23

Dramat. Jest to jedno ze słów bogatego polskiego słownika ale i tak nie oddające żenującego poziomu jak ostatnimi czasy reprezentuje ten portal. Gdyby istniało słowo dziesięć razy gorsze w polskim słowniku to z pewnością był je użyła. Żenada, bezprawie, chamstwo, kuriozum, absurd, szok, niedowierzanie... To tylko niektóre z synonimów. Występują z poziomu silnego monopolisty. Traktują sprzedawców za nic. Szykanowanie. Bezprawie. Zmuszanie do zachowań. Brak przestrzegania regulaminu przez samych pracowników allegro. Dział bezpieczeństwa ponad prawem. Przekazanie uprawnień temu działowi niczym szeryfom z dawnych lata. A podejmowanie działania jak na dzikim zachodzie. Uzurpowanie sobie prawa do bycia sądem. Brak poszanowanie rodo, prawa cywilnego, prawa karnego. Łamanie podstawowych praw konstytucyjnych. Zasady ustawy o prawach konsumenta i rękojmi mają za nic. Zmuszanie do określonych zachowań w sposób niezgodny z prawem. Ilość absurdów i nadużyć: PRZE - RA - ŻA - JĄCA!



Wszyscy znamy kolejne postępowania UOKiK. Allegro i tak ma je w całkowitym poważaniu. Jedyny i główny cel to pieniądze i zwiększanie aktywów. Żenada, żenada i jeszcze raz żenada. Czekam z utęsknieniem na to aż konkurencja weźmie się za nich. Amzon. Ebay... Ktokolwiek albo wszyscy na raz. Prawnicy wszystkich poszkodowanych polskich firm powinni przygotować zbiorowy, potężny pozew przeciwko nim.