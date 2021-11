Allegro przejmuje platformę Mall Group za 881 mln euro

Planowane połączenie z Mall Group i WE|DO wzmocni pozycję Allegro jako wiodącej platformy e-commerce dla kupujących i sprzedających w regionie.

Transakcja będzie ważnym krokiem dla Allegro w realizacji strategii ekspansji międzynarodowej, która w przyszłości pozwoli grupie łączących się niebawem spółek zwiększyć tempo rozwoju w Europie.

Transakcja podlega standardowym procedurom uzyskiwania zgód od organów antymonopolowych i organów nadzoru. Jej finalizacja jest planowana na pierwsze półrocze 2022 roku.

Allegro, platforma zakupowa w Polsce i jeden z 10 największych portali e-commerce na świecie przejmuje 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartej na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro. Cena może zostać podniesiona o nie więcej niż 50 mln euro na podstawie realizacji określonych celów krótkoterminowych.

Przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce. Na koniec roku finansowego kończącego się w marcu 2021 roku Grupa Mall osiągnęła GMV w wysokości 4,3 mld zł, marżę brutto na poziomie 14% i dodatni poziom EBITDA. Wartość transakcji to równowartość GMV za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku i ok. 7,2x zysku brutto za okres 12 miesięcy do marca 2021 roku.

François Nuyts, prezes Allegro powiedział: Będziemy mogli dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy. Kupujący będą mogli liczyć na lepszy wybór, atrakcyjne ceny i większą wygodę, a wspólna baza około 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie. Przygotowujemy wiele wersji językowych naszej platformy i narzędzia wsparcia w prowadzeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln PLN obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki.



Połączenie Grupy Mall i Allegro umocni wspólną pozycję platformy e-commerce, oferującej w jednym miejscu dostęp do popularnych marek, w tym Mall, mimovrste, czc.cz, WE|DO i oczywiście Allegro, Ceneo, czy eBilet. Klienci nowej powiększonej platformy będą mogli skorzystać z programu lojalnościowego Smart!, darmowych dostaw, produktów fintech Allegro Pay, własnych usług logistycznych One, czy platformy B2B.

Wynikiem przeprowadzenia transakcji będzie niemal podwojenie całkowitego rynku grupy w krajach o atrakcyjnych wskaźnikach gospodarczych i wysokim potencjale wzrostu.