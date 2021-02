Allegro przyspiesza: magazyny, usługi, paczkomaty

fot. Damian Zapłata, Allegro

W lutym wystartował projekt Allegro Biznes, mutacja największej w Polsce platformy e-commerce skierowana do biznesu. Zdaniem Damiana Zapłaty, członka zarządu spółki i jej dyrektora handlowego, po tym jak e-commerce na stałe zagościł w segmencie konsumenckim, w najbliższych latach czeka go dynamiczny rozwój w B2B. A to nie jedyna nowość w Allegro.

- Allegro Biznes to jest nasz nowy, bardzo ważny projekt. Firmy wydają w internecie o wiele więcej niż konsumenci indywidualni. Setki tysięcy z nich robi zakupy na naszej platformie. Postanowiliśmy im to ułatwić - mówi Damian Zapłata. - Allegro Biznes od klasycznego różnią m.in. ceny podawane netto, możliwości płatności po 60 dniach czy rabatowania.

Allegro wprowadza też nowy model współpracy ze sprzedawcami. Pod Warszawą tworzy nowe centrum logistyczne, które będzie obsługiwało przechowywanie, pakowanie i wysyłkę ich towarów.

Umowa pomiędzy firmą Panattoni a Allegro obejmuje wynajem magazynu o powierzchni 36 500 m kw., z czego 35 100 m kw. zostanie przeznaczone na obsługę zamówień. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m kw. Zatrudnienie w nowym centrum do końca 2022 r. znajdzie 1200 osób.

Mniejsze firmy wraz z dynamicznym wzrostem e-commerce muszą inwestować w powierzchnie magazynowe, rozwój infrastruktury logistycznej. Na pewnym etapie jest to często po prostu nieopłacalne. Allegro fulfillment ma pomóc e-sklepom w podniesieniu obrotów. Profesjonalizacja obsługi klienta i logistyki pozwala je zwiększyć nawet o 20 proc. Dlatego, zdaniem Damiana Zapłaty, pozytywnie wpłynie to na rentowność firm handlujących na Allegro.

Duże znaczenie ma mieć tu możliwość dostarczenia towaru na następny dzień lub dwie doby od zamówienia. Takiego czasu dostawy coraz częściej oczekują polscy klienci. Odbiór przesyłki ułatwią własne paczkomaty, do których ustawienia Allegro się intensywnie przygotowuje.

