Allegro uruchomi pakiet wsparcia dla sprzedających. Jego wartość to 16 mln zł

Pakiet wsparcia Allegro dla polskich firmy, fot. materiały prasowe

- W tym wyjątkowym czasie wspieramy sprzedawców na Allegro, tak jak robimy to od wielu lat. Teraz uruchamiamy dla nich Pakiet wsparcia wart 16 mln złotych, który pomoże im przetrwać trudniejszy czas. Celem jest wsparcie zarówno obecnych sprzedawców, jak i nowych firm dotkniętych ograniczeniami sprzedaży w związku z koronawirusem, chcących rozpocząć sprzedaż online przy zerowych kosztach prowizji - ogłosiła firma.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Tworzą miejsca pracy oraz zapewniają dochody i usługi rodzinom w całej Polsce. Są także podstawą gospodarki cyfrowej. W obecnej, niespotykanej dotąd sytuacji, firmy internetowe stały się niezbędne w zapewnianiu Polakom dostępu do produktów i usług potrzebnych w życiu codziennym. Jesteśmy najpopularniejszym miejscem internetowych zakupów w Polsce, to dla nas wielka odpowiedzialność i dlatego będziemy współpracować z polskimi firmami, aby zapewnić konsumentom szeroki dostęp do codziennych produktów - mówi Francois Nuyts, CEO Allegro.

- Będziemy nadal inwestować w programy i rozwiązania, które mogą mieć najbardziej pozytywny wpływ na życie Polaków i na polską gospodarkę - dodaje Nuyts. W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy wartą 21 milionów złotych inwestycję, dzięki której każdy Polak całkiem za darmo i bez dodatkowych warunków może przez miesiąc korzystać z bezpłatnych dostaw w ramach Allegro Smart!. W ten sposób pomagamy Polakom zorganizować swoje życie w trudnych czasach i zrobić zakupy online bez żadnych kosztów dostawy.

1 kwietnia firma ma uruchomić wart ponad 16 milionów złotych Pakiet wsparcia dla sprzedających.

Firma w ramach pakietu:

• wydłuży termin płatności dla małych firm z 14 do 60 dni;

• wprowadza 3 miesiące bez płacenia prowizji dla nowych polskich sprzedawców niezależnie od skali działalności;

• daje dostęp do pożyczki z cashbbackiem do 4,5 tysiąca złotych dla sprzedawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;

• wstrzymuje wcześniej ogłoszone podwyżki opłat, dzięki czemu sprzedawcy oszczędzą 8,5 miliona złotych.