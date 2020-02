Amazon planuje wejście do Polski. Koncern wie, że znana marka to nie wszystko

Doniesienia o planowanym partnerstwie Amazona z Pocztą Polską pokazują, że zamiary amerykańskiego giganta wobec naszego rynku są poważne i wyciąga on wnioski z nieudanego podboju Polski przez eBay sprzed kilkunastu lat - komentuje Artur Halik, manager działu sprzedaży w Shoper.

- Wówczas globalny serwis aukcyjny boleśnie przekonał się, że znana marka to nie wszystko, ważna jest również wygoda obsługi i system wsparcia klienta. Szczególnie, gdy na rynku mocną pozycję zdążył zdobyć lokalny gracz - Allegro - podkreśla Artur Halik.

Zdaniem przedstawiciela firmy Shoper, Amazon próbuje wynegocjować dla siebie preferencyjne stawki dostaw u naszego przesyłkowego potentata, co jest oczywiście słusznym zagraniem. Warto jednak pamiętać, że polski e-commerce jest jeszcze bardziej dojrzały, niż półtorej dekady temu i już dawno nie konkuruje się w nim wyłącznie ceną.

- Nie spodziewałbym się, że dojdzie do takiej sytuacji jak w USA, gdzie 3/4 klientów chcąc kupić coś w sieci, wchodzi na stronę Amazona, więc sprzedawcy po prostu nie mają wyjścia i muszą tam być. Na pewno jednak amerykańska platforma zdobędzie pewną popularność i stanie się dobrym miejscem dla właścicieli e-biznesów, by dywersyfikować swoje kanały sprzedaży i docierać do nowych klientów i zapewne będziemy ich do tego zachęcali. Spodziewałbym się więc więcej ożywczej różnorodności na polskim rynku e-handlu niż szybkiego podboju przez amerykańskiego giganta - podsumowuje Artur Halik.