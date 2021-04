Amazon rozwija w Europie usługę dostawy produktów spożywczych

Amazon w coraz większym stopniu wykorzystuje artykuły spożywcze do przyciągania i utrzymywania użytkowników swojej platformy. Fot. Shutterstock

Amazon wprowadza Prime Now – usługę dostawy m.in. produktów spożywczych, dostępną tylko dla członków Amazon Prime – w nowych lokalizacjach w Niemczech i Hiszpanii – informuje IGD Retail Analysis. - Amazon w coraz większym stopniu wykorzystuje ofertę artykułów spożywczych do przyciągania i utrzymywania użytkowników swojej platformy. Firma chce, aby członkowie usługi Prime zaczęli korzystać z platformy w celu zakupów spożywczych – ocenia Rachel Sibson, analityczka IGD.

Jak tłumaczy, dzięki rozwojowi oferty spożywczej, Amazon zwiększy wolumen i wartość sprzedaży, a wysoka częstotliwość zakupów przyciągnie ruch na jego stronę internetową.

W Niemczech, Amazon rozszerza Prime Now na Frankfurt i okolice, we współpracy z Tegut, którego właścicielem jest Migros. W ofercie znajduje się ponad 8 000 produktów z asortymentu Tegut, w tym produkty świeże, chłodzone i mrożone, żywność ekologiczna, regionalna, napoje, farmaceutyki i karma dla zwierząt. Członkowie Prime mogą składać zamówienia w aplikacji lub przez stronę internetową Prime Now. Czas dostawy to 2 godziny, dostawa jest bezpłatna przy zamówieniach powyżej 50 euro. Przy mniejszych zamówieniach powyżej 20 euro obowiązuje opłata 3,99 euro.

Z kolei w Hiszpanii, Amazon wprowadza Prime Now na terenie Saragossy i okolice, we współpracy z DIA. Sojusz DIA-Amazon rozpoczął się we wrześniu 2016 r., Kiedy obie firmy doszły do ​​porozumienia, na mocy którego DIA uruchomiła sklep internetowy na platformie Amazon. Zamówienia ze sklepu były realizowane z jednego sklepu La Plaza de DIA w Madrycie i dostarczane za pośrednictwem usługi Amazon Now. Amazon oferuje teraz dostawę artykułów spożywczych w ośmiu miastach w całej Hiszpanii: Madrycie, Barcelonie, Sewilli, Maladze, Walencji, Alicante, Bilbao i Saragossie.

Członkowie Prime mogą wybierać z gamy 5500 produktów marki DIA, a także produktów głównych i lokalnych marek. Asortyment obejmuje owoce i warzywa, mrożonki, produkty do pielęgnacji urody i higieny osobistej oraz produkty dla zwierząt.

Opcje dostawy obejmują bezpłatną dostawę tego samego dnia przy zamówieniach powyżej 50 euro, w dwugodzinnych odstępach.

- Ekspansja usług dostawy artykułów spożywczych na tych rynkach jest kolejnym krokiem w kierunku ulepszenia oferty artykułów spożywczych w Europie. W Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech Amazon zamknął usługę Pantry, aby zaoferować jaśniejszą i prostszą propozycję konwersji członków Prime. Jest to również korzystne dla usługi dostarczania artykułów spożywczych Amazon Fresh, z której sprzedawca korzysta w celu ulepszenia swojej oferty dla klientów – tłumaczy Rachel Sibson.

W Wielkiej Brytanii Amazon po raz pierwszy rozszerzył dostawy artykułów spożywczych Amazon Fresh poza Londyn i południową Anglię we wrześniu 2020 r. Zniósł również opłaty za dostawę dla członków Prime korzystających z Amazon Fresh. W sierpniu firmy Amazon i Morrisons ogłosiły, że klienci mogą kupować pełną gamę produktów Morrisons na Amazon.co.uk.

Amazon niedawno uruchomił we Włoszech usługę Fresh , początkowo dostępną w Mediolanie. W lutym 2021 r. Sprzedawca uruchomił również Amazon Fresh w Hiszpanii. Usługa została uruchomiona w Madrycie, a w najbliższych miesiącach planowane jest jej wdrożenie w Barcelonie. Docelowo ma być dostępna także w innych miastach w Hiszpanii.