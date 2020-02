Amazon zacznie sprzedawać w Polsce. Trwają rozmowy z Pocztą Polską

Krzysztof 2020-02-18 14:12:33

Jesli dostawy poprzez poczte - to juz na starcie strzela sobie w kolano.



Poczta nie radzi sobie z obsluga przesylek na obecnym poziomie ilosciowym. Ma potezne braki kadrowe, malo placi, procesy nie dzialaja. Co to bedzie, jak ilosc przesylek wzrosnie?