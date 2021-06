Appchance: Aplikacje przejmują rolę doradców klienta

fot, Grzegorz Skibiński, CTO, spółki Appchance, która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych.

Większość aplikacji mobilnych w świecie handlu jest zaprojektowanych tak, aby zachęcać do interakcji z marką na różnych poziomach, co cieszy się uznaniem klientów - mówi Grzegorz Skibiński, CTO, spółki Appchance, która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych.

Przez lata polski rynek borykał się z nielojalnością konsumenta. Jak aplikacje mobilne zmieniają ten "rys charakterologiczny" polskiego konsumenta?

Ten trend powoli się zmienia. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 roku[1], trzy kluczowe elementy, które mają obecnie wpływ na lojalność klienta to bezpieczeństwo osobiste (65% odpowiedzi), dostępność towarów (57%) i rekomendacje zakupowe (56%). Aplikacje mobilne stanowią duże ułatwienie na każdym z tych pól, a biorąc pod uwagę, że większość z nich jest wyposażona w rozwiązania takie jak kluby VIP czy karty stałego klienta – to dobry sposób, żeby zatrzymać klienta na dłużej.

Tworzenie doświadczenia zakupowego to coraz częstsza mantra w handlu. W jaki sposób aplikacja może być elementem tego doświadczenia?

Po pierwsze – aplikacje mobilne zapewniają kompleksowe doświadczenia, łącząc świat online i offline. Są też dostępne 24/7. Mając aplikację mobilną w telefonie, klient może w dowolnym momencie przejrzeć całą ofertę firmy, poznać nowości i promocje, złożyć zamówienie i odebrać je w wybranym sklepie. Aplikacje zakupowe przydają się też podczas wizyt w sklepach stacjonarnych, na przykład do odbioru dodatkowych rabatów lub do naliczenia punktów. Większość aplikacji mobilnych w świecie handlu jest zaprojektowanych tak, aby zachęcać do interakcji z marką na różnych poziomach, co cieszy się uznaniem klientów.

Czy w czasach robotyzacji handlu aplikacja może przejąć rolę asystenta zakupowego?

Coraz częściej tak! Po pierwsze, dzieje się to poprzez personalizowane rekomendacje produktowe. Jeśli klient wybierze marynarkę, a aplikacja automatycznie zaproponuje mu pasującą koszulę i krawat – działa jak właśnie doświadczony doradca klienta. Coraz częściej aplikacje zakupowe są wyposażone w funkcję chatu lub nawet chatbota, aby klienci mogli bez zbędnej zwłoki otrzymać odpowiedzi na swoje pytania.

A w jaki sposób rola aplikacji będzie ewoluowała w przyszłości?

Rynek ewidentnie idzie w kierunku omnichannel. To strategia która będzie cechować się pełną integracją wszystkich funkcji i możliwości danego sklepu w ramach aplikacji mobilnej, a także zastosowaniem zaawansowanych technologii, takich jak rozszerzona rzeczywistość, wyszukiwanie wizualne i zakupy bezpośrednio z poziomu social media. Wśród oczekiwań klientów naturalnym kierunkiem stała się także personalizacja - otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert a także rekomendacji na podstawie historii zakupów i zachowań klientów. Kolejnym istotnym aspektem rozwoju jest ekologia. Dzięki aplikacjom mobilnym marki nie muszą drukować tak dużej ilości plastikowych kart czy też gazetek promocyjnych. Na takich działaniach korzysta nie tylko środowisko, ale także firma, dzięki oszczędnościom.

W jaki sposób technologia 5G zmieni sposób robienia zakupów? Jaką rolę odegrają wówczas aplikacje mobilne?

Myślę, że technologia 5G po prostu wszystko przyspieszy. Nie będzie problemu z komunikacją z wirtualnym asystentem, czy nawet obsługą danego sklepu. Upowszechnią się rozwiązania takie jak inteligentne chatboty, AR i VR. Prawdopodobnie też smartwatche, które nosi coraz więcej osób, staną się ważnym kanałem komunikacji z klientem. Aplikacje mobilne natomiast nadal będą pozostawać w centralnym punkcie, pozwalającym na łączenie klientów z markami na różnych płaszczyznach.

Rok 2020 był przełomem jeśli chodzi o stosunek silver generation do technologii i e-zakupów. Czy aplikacje mogą tę sympatię scementować?

Zawsze powtarzamy klientom, że aplikacje mobilne powinny być dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku. Jak wynika z badań Ericsson Consumer Lab[2], w 2016 roku tylko połowa osób w wieku 65-69 lat przeglądała internet z pomocą smartfona codziennie. Obecnie robi to ponad 80% badanych, a prawie 70% codziennie korzysta z mediów społecznościowych. Pokolenie silver generation na dobre zagościło w sieci i chętnie korzysta ze smartfonów. Jestem przekonany, że ten trend będzie tylko rosnąć.

Aplikacje stały się dla sieci must have. Jakie przewagi mają aplikacje tworzone na zamówienie a jakie te "pudełkowe"?

Aplikacje tworzone na zamówienie pozwalają osiągnąć dokładnie taki efekt, jakiego oczekuje klient. Wymagają jednak więcej czasu i pracy, aby były w pełni funkcjonalne. Aplikacje w modelu Saas (tzw.pudełka) z kolei są gotowe do działania po stosunkowo krótkiej konfiguracji. Mamy tutaj jednak odgórnie narzucone ograniczenia, które uniemożliwiają dowolne przerobienie takiej aplikacji. Warto też wspomnieć, że aplikacje na zamówienie wiążą się z dużym jednorazowym kosztem na samym początku, natomiast te pudełkowe opierają się na rozliczeniu abonamentowym. Oba rozwiązania funkcjonują w świecie e-handlu, wszystko zależy od potrzeb i możliwości danej firmy.

Od jakiej wielkości sieci aplikacja tworzona na zamówienie (customizowana) jest właściwym rozwiązaniem?

Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Aplikacja customizowana jest odpowiednia dla każdej wielkości marki. Zależy przede wszystkim od budżetu jaki firma posiada. Aplikacja szyta na miarę jest przede wszystkim bardziej spersonalizowana, posiada często unikatowe funkcje, wyróżniające markę spośród innych rozwiązań rynkowych.

Na jakie elementy należy zwrócić uwagę, wybierając aplikacje "pudełkowe"?

Najważniejsza kwestia to, czy dane rozwiązanie oferuje wszystkie elementy, na których zależy danej firmie, bo tak jak wspomniałem, mamy tutaj odgórnie narzucony sposób funkcjonowania i też w dużej mierze wygląd takiej aplikacji. Z naszego doświadczenia wynika, że aplikacje pudełkowe dobrze sprawdzają się do programów lojalnościowych. Są one stosunkowo powtarzalne, ponieważ funkcjonują w ramach kilku popularnych modeli gromadzenia punktów i wymieniania ich na nagrody. Przed zdecydowaniem się na dane rozwiązanie pudełkowe, należy zapoznać się z funkcjonalnościami takiej aplikacji, sprawdzić, jak działa i czy pomoże zrealizować cele, które firma sobie postawiła.

________________________________________

[1] https://retailnet.pl/2021/01/15/81179-badanie-pandemia-zmienila-priorytety-konsumentow/

[2] https://itbiznes.pl/biznes/ericsson-consumer-lab-badanie-cyfrowe-wykluczenie-seniorzy-5g/