Auchan z usługą Drive w Poznaniu - zakupy z dostawą do bagażnika

fot. Auchan w Poznaniu dostarcza zakupy do bagażnika

Auchan w Polsce wprowadza usługę Auchan Drive. Nowa usługa pozwala na składanie zamówień na stronie www.auchan.pl, a następnie odbiór zakupów do bagażnika samochodu. Z tego rozwiązania od 1 czerwca br. korzystają klienci hipermarketu Auchan Poznań Komorniki. Wyboru mogą dokonywać z listy ponad 8 000 produktów dostępnych w ramach usługi. Zakupy dostarczane są w 5 minut od chwili podjechania na specjalnie wyznaczone stanowisko A_Drive na sklepowym parkingu.

Auchan Drive to kolejna z proponowanych przez naszą sieć ścieżek zakupowych, łączących zakupy tradycyjne z zakupami online – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki, Klienta, Data, Digital, SI oraz Projektów w Auchan Retail Polska. Wprowadzona w ubiegłym roku usługa click&collect, pozwalająca zamówić produkty online i odebrać je w we wskazanym sklepie, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – dziś mamy już 96 takich punktów odbioru w całym kraju. Teraz idziemy o krok dalej, dając klientom możliwość wyboru kolejnej formy dostawy zakupów - do bagażnika.

Oferta produktowa usługi Auchan Drive obejmuje ponad 8000 produktów, w tym produkty świeże, owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, kosmetyki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci oraz żywność dla zwierząt.

Aby skorzystać z usługi Auchan Drive wystarczy na stronie www.auchan.pl z listy lokalizacji wybrać sklep Auchan Poznań Komorniki - Drive, a następnie skompletować i zatwierdzić koszyk. Zakupy zamówione przed południem można odebrać tego samego dnia. Odbiór zamówienia odbywa się w specjalnym punkcie A_Drive zlokalizowanym na parkingu przed hipermarketem. Produkty dostarczane są bezpośrednio do samochodu w ciągu 5 minut od momentu podjechania na parking i skontaktowaniu się z obsługą punktu przez system głosowy. Płatności za zakupy można dokonać online przy składaniu zamówienia lub kartą przy odbiorze. Usługa jest bezpłatna dla klientów.