Biżuteria i perfumy w dół, ale żywność, kremy i karma dla zwierząt ciągną e-commerce w górę

W handlu online rośnie zapotrzebowanie na produkty pierwszej potrzeby: żywność, produkty higieniczne, produkty chemiczne, ale także te związane z rozwojem osobistym, rozrywką czy pielęgnacją. Wiele branż zachowuje stabilny biznes. Spadki notują branże obarczone ryzykiem zarażenia: turystyka, gastronomia czy usługi, np. kosmetyczne, a także produkty luksusowe: biżuteria czy perfumy. Branża modowa zachowuje się dość stabilnie w online - wynika z badania Cube Group.

Jeśli chodzi o zakupy żywności online wzrost wartości względem lutego wyniósł +70 proc. Duży popyt jest też na rynku suplementów diety. Do 17 marca miesięczna wartość sprzedaży już przekroczyła całościowe wartości dla stycznia i lutego. Biorąc pod uwagę dwa pełne tygodnie marca wzrost wartości sprzedaży dochodzi do +83,8% względem najlepszego tygodnia w lutym.W e-aptekach do 17 marca miesięczna wartość sprzedaży leków bez recepty przekroczyła o prawie 30% całościowe wartości dla stycznia i lutego. Biorąc pod uwagę dwa pełne tygodnie marca wzrost wartości sprzedaży dochodzi do +91,6% względem najlepszego tygodnia w lutym.

W branży AGD/RTV wzrost sprzedaży ma związek zarówno z kupnem lodówek, zamrażarek, tabletów (tu ogromny wzrost), ale także laptopów, drukarek ze skanerem, słuchawek z mikrofonem, czyli wszystkiego, co potrzebne, do pracy zdalnej. Jako całość w marcu względem lutego wartość zakupów jest wyższa o 7,8 proc.

Bueaty to jedna z niewielu branż, w których zauważamy względną stabilność w związku z sytuacją na świecie, a nawet prognozę wzrostów w ujęciu długofalowym. Od momentu wzmożonej akcji #zostańwdomu sprzedaż zaczyna delikatnie rosnąć. To czas dla mniejszych drogerii internetowych. Pomimo że wiele dużych sieci drogeryjnych dalej funkcjonuje stacjonarnie, ze względów bezpieczeństwa klienci będą wybierać zakupy online. W ramach tej kategorii szczególnie wzrosła sprzedaż produktów do pielęgnacji cery, domowego spa. W marcu względem lutego sprzedaż wartość sprzedaży wzrosła o 7 proc. Sprzedaż kremów w tym czasie wzrosła o 200 proc.

Sklepy zoologiczne to największy “wygrany” obecnego stanu zaraz po dostawie zakupów spożywczych czy aptekach. W marcu branża, notuje wzrosty o 58,1 procent, co związane jest z gromadzeniem zapasów tym razem dla pupili. Obecna sytuacja daje szansę na przejęcie nowych klientów “stacjonarnych” przez sklepy internetowe. Oczywiście, uczciwie informując przy tym o realnych czasach dostawy.

W branży dostaw jedzenia ostatni dobry dzień był 8 marca i od tamtej pory notuje ona spadki. Wpływ na to ma kilka czynników - brak zamówień lunchy do biur oraz ogromne zapasy, które Polacy zrobili w ubiegłym tygodniu i jeszcze wcześniej. Mamy więcej czasu, dlatego gotujemy więcej w domu.

Jeśli chodzi o biżuterię obserwowane w marcu spadki sięgają -26,2% wartości sprzedaży, dla odzieży spadki te względem lutego wynoszą - 18,5 proc.

W branży odzieżowej trend popytu w Polsce jest stabilny, anomalią jest ostatni weekend, kiedy trend był spadkowy. Rośnie natomiast sprzedaż obuwia - początek stycznia vs ostatnie dni marca to prawie dwukrotny wzrost (60 vs 100).