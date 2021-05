Błyskawiczna dostawa i intuicyjna strona - must have dla e-sklepu B2B

Łańcuch dostaw musi ulec skróceniu, a klienci coraz częściej pytają o możliwość zamawiania w kanale hurtowym on-line - czytamy w trendbooku “E-commerce B2B: wyzwania, szanse, zagrożenia”. Blisko połowa badanych wskazuje, że przeszkodą w przejściu B2B do świata on-line jest ułożenie procesów sprzedażowych oraz brak kompetencji wewnętrznych zespołu, choć wiadomo, że cyfryzacja tego kanału jest nieunikniona.

W ankiecie zrealizowanej przez CStore ponad 72% respondentów zaznaczyła, że coraz więcej klientów pyta o możliwość zamawiania online w kanale hurtowym. - Pandemia skłoniła sektor e-commerce do znacznie szerszego wykorzystania wielu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, np. automatycznych asystentów, pogłębionej analityki czy inteligentnego personalizowania ofert i rabatów - mówi Joanna Skoczylas z portalu eService.

62% respondentów przyznało, że digitalizacja procesów sprzedażowych jest zadaniem trudnym i czasochłonnym, a aż 13% badanych uznało, że ta złożoność jest jednym z powodów, który odstrasza ich do przejścia do sprzedaży w Internecie. Dawid Paszek, prezes CStore S.A., producenta oprogramowania do prowadzenia e-sprzedaży mówi: - Nasza spółka rozpoczęła emisję akcji przy współpracy z platformą Beesfund. Zgromadziliśmy ponad 700 tysięcy złotych.

Jakub Norman z Faktorii przewiduje, że jednym z głównych trendów w tym roku będzie dokładniejsza personalizacja proponowanej klientom oferty oraz zaproponowanie jak najkrótszego czasu dostawy. To właśnie od szybkości dostawy będzie decydowało zadowolenie z konkretnego zakupu. W 2021 powinniśmy też zaobserwować rozwój lub przebudowę stron internetowych. W badaniach 68% respondentów uznało, że największym problemem podczas zakupów w internecie jest nieintuicyjna strona lub kłopoty ze znalezieniem danego produktu. Oznacza to, że funkcjonalność, estetyka i przejrzystość będą celami do osiągnięcia przez zespoły programistów i projektantów UX. Jednym z ważnych tematów będzie też cyberbezpieczeństwo.

Innym trendem, na który warto zwrócić uwagę jest skrócenie łańcucha dostaw między producentem a klientem końcowym. W galeriach otworzą się niewielkie show-roomy, np. mikro salony samochodowe, gdzie sprzedawca pomoże klientowi złożyć zamówienie online i jako ekspert przeprowadzi go przez proces decyzyjny - uważa Paweł Sala.