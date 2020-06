Ceneo ze strefą zniżek i akcją promocyjną Gorące Towary

Gorące Towary to nowa akcja promocyjna - 70- proc., którą Ceneo.pl przygotowało dla użytkowników. Dodatkowo serwis na stałe wprowadza Centrum Zniżek, czyli specjalną stronę z kodami rabatowymi do wybranych sklepów dostępnych w Kup Teraz.

Z akcji Gorące Towary użytkownicy będą mogli korzystać od poniedziałku do piątku, między 10:00 a 14:00. Niektóre z nich będą obniżone nawet o połowę. Akcja to część działań promocyjnych związanych z uruchomieniem przez porównywarkę Centrum Zniżek – specjalnej strony z kodami rabatowymi w Kup Teraz.

Ceneo.pl to obecnie katalog ponad 10 milionów różnych produktów z kilkunastu tysięcy sklepów internetowych i platform zakupowych, takich jak Allegro, Amazon czy Aliexpress.

Akcja Gorące Towary będzie trwała przez cały lipiec.