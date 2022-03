Delio by Żabka wystartowało. W e-sklepie można rezerwować alkohol, odbiór osobisty

Startup Lite e-Commerce odpowiada za wdrożenie i rozwój rozwiązań e-commerce w Grupie Żabka, a uruchomienie Delio to kolejny krok – po aplikacji Jush – w stronę budowania potencjału rynkowego spółki. Inwestycja w nowe usługi ma na celu przyspieszenie rozwoju handlu online największej sieci modern convenience w Polsce. Pilotaż Delio wystartował w Warszawie, która jest największym lokalnym rynkiem w Polsce. Swoim zasięgiem usługa obejmuje niemal całą stolicę. W planach jest również rozszerzenie działalności o kolejne miasta w Polsce.

- Klienci oczekują szybkich, ultranowoczesnych i wygodnych rozwiązań online, które będą dopasowane do ich codziennych potrzeb. Chcemy zaoferować nową jakość na rynku „express same day delivery”. Celem Delio jest bardzo szybkie dostarczanie szerokiej gamy produktów o najwyższej jakości w przystępnych cenach. Klienci znajdą tu wszystkie produkty spożywcze, których potrzebują. Proponujemy im również najszybszą dostawę w tym sektorze, nawet w godzinę od złożenia zamówienia. Jest to nasza odpowiedź na brak wolnego czasu, który stał się znakiem współczesnego świata – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Delio przypomina klasyczny supermarket, z asortymentem o wiele szerszym, niż tradycyjne rozwiązania q-commerce. Wszyscy znajdą na platformie coś dla siebie. Zarówno miłośnicy świeżych owoców, warzyw, mięsa czy owoców morza, jak i osoby poszukujące produktów wegańskich oraz organicznych. Duża część z nich pochodzi od lokalnych dostawców. Zakupy pakowane są w biodegradowalne torby, które później można wykorzystać jako… składnik kompostu.

- Filozofia działalności Lite e-Commerce, a zarazem nasze motto jest bardzo proste: oferujemy takie usługi, z których sami chcielibyśmy korzystać. Proponowane przez nas rozwiązania mają sprawić, że codzienne życie Polaków stanie się łatwiejsze oraz przyjemniejsze. Synergia naszych dwóch usług wnosi do naszego startupu ogromną wartość. Pozwala na wymianę wiedzy oraz pomysłów. Również bogaty bagaż doświadczeń z pierwszych miesięcy funkcjonowania aplikacji Jush był niezwykle pomocny przy wdrożeniu Delio. Ważny dla nas jest również aspekt ekologiczny. To nie tylko współpraca z lokalnymi dostawcami i przyjazne środowisku opakowania, ale również zeroemisyjne skutery elektryczne w naszej flocie – wyjaśnia Maciej Nowakowski, COO Lite e-Commerce.