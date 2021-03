Deni Cler łączy siły z Zalando. Chce rosnąć w e-commerce

fot. Iwona Kossmann, CEO Deni Cler i Jan Kosieradzki, dyrektor artystyczny

- W 2020 roku uruchomiliśmy osiem salonów multibrandowych i postawiliśmy na e-commerce - mówi Iwona Kossmann, CEO Deni Cler. - W tym roku chcemy powtórzyć ten wynik i planujemy otwarcie kolejnych ośmiu salonów.

Deni Cler stawia na e-commerce. W tej chwili sprzedaż przez internet stanowi 15 proc. sprzedaży, a w 2021 roku Deni Cler planuje wzrost w internecie do 20 proc. - Dbamy o to, by nasz online był ciekawy - zapewnia Iwona Kossmann. - Wchodzimy na platformy internwtowe Zalando i Peek & Cloppenburg, co oznacza eksport do Niemiec, Austrii i Holandii - wylicza.

- Pandemia zdominowała nasze życie, a dres zastąpił dress code - mówi Iwona Kossmann, CEO Deni Cler prezentując nową kolekcję i plany firmy modowej.

Deni Cler wprowadza nową kolekcję Ogrody Świata i w tym sześć linii odpowiadających na światowe trendy. Wśród nich pojawia się linia eko i weekendowa. - W naszej nowej linii eko użyliśmy tkanin biodegradowalnych uzyskanych od sprzedawców posiadających certyfikaty. Nie używamy naturalnych futer, ani tkanin syntetycznych, a jeśli już to w minimalnym stopniu - zapewnia Jan Kosieradzki, dyrektor artystyczny Deni Cler. W ofercie nie zabraknie również mody nieformalnej, luźnych krojów, jeansów i dresów, ale w eleganckim wydaniu i z wysokiej jakości materiałów.

- Świadomy klient kupuje bardzo selektywnie. Moda ma nam służyć, a w ubraniach mamy czuć się dobrze. - mówi Iwona Kossmann, CEO Deni Cler.

Marka Deni Cler istnieje już 50 lat, w Polsce jest obecna od 30 lat. Aktualnie pod marką działają 23 salony własne oraz 23 placówki franczyzowe.

W 2019 przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o +6,6% rdr, przychody marżowe o +9,4% rdr oraz EBITDA o +178% rdr. Marża na sprzedaży spółki wzrosła rok do roku o 1,5 p.p. W roku 2019 sieć sprzedaży uległa zwiększeniu o 7 nowych salonów franczyzowych multibrandowych w: Słupsku, Koszalinie, Radomiu, Płocku, Toruniu, Sochaczewie i Jeleniej Górze. Salony multibrandowe były w 2019 najdynamiczniej rosnącym kanałem sprzedaży, ich udział w sprzedaży spółki wzrósł do poziomu 4,8%. Otwarty został outlet własny w Sosnowcu oraz outlet w Lublinie prowadzony przez partnera franczyzowego, w zamian zamknięty został outlet własny w Lublinie. Sprzedaż w kanale e-commerce w 2019 roku wzrosła o 21% rok do roku.

Spółka zamknęła rok 2019 zyskiem 86 tysięcy złotych, oraz EBITDA na poziomie 8 051 tysięcy złotych. W obszarze kosztów, najszybciej rosły koszty prowizji od obrotu (+33,3% rdr) oraz wynagrodzenia (+8,3% rdr). Wynik roku 2019 jest obciążony odpisem na zapasy w wysokości

1 591 tys. PLN, co podwyższa poziom rezerw na zapasy do poziomu 2 820 tys. PLN.