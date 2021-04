DHL: Po wzrostach e-commerce B2C czeka nas boom na rynku e-handlu B2B

fot. DHL

DHL prognozuje, że do końca 2027 roku wartość rynku e-handlu pomiędzy firmami osiągnie wartość 20,9 bln USD. Dla porównania, pod koniec 2019 roku było to 12,2 bln USD. W 2020 firma przewiozła o 40 proc. rdr. więcej przesyłek B2C i zamknęła ubiegły rok najlepszym wynikiem finansowym w swojej historii z zyskiem operacyjnym (EBIT) o wartości 2,7 mld EUR, co stanowi wzrost 34,9 proc. rdr.

Do 2025 roku 80 proc. wszystkich interakcji sprzedażowych pomiędzy firmami będzie się odbywać online. zmieniające się zachowania zakupowe Millennialsów w długofalowej perspektywie pociągną za sobą również rozwój segmentu online w B2B, ponieważ przedstawiciele tego pokolenia coraz częściej podejmują decyzje zakupowe w firmach. Odpowiadają oni za 73 proc. wszystkich decyzji zakupowych w handlu business-to-business. A ponieważ są przyzwyczajonymi do udogodnień znanych im z codziennych e-zakupów, oczekują tego samego podczas dokonywania transakcji B2B. W 2019 roku wartość globalnej sprzedaży B2B w segmencie e-commerce wzrosła o 18,2 proc. osiągając kwotę 12,2 biliona USD. To tempo rozwoju szybsze niż rynku B2C w tym samym okresie.

Rozwój e-commerce znalazł odzwierciedlenie w wynikach finansowych DHL Express za rok 2020. Całkowite przychody osiągnęły wartość 19,1 mld EUR (+11,9 proc. r/r), natomiast zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 2,7 mld EUR (+34,9 proc.). W 2020 roku DHL Express dostarczył w sumie 484 miliony przesyłek B2C i B2B na całym świecie, czyli około 9 proc. więcej dziennie niż w 2019 roku. DHL Express przeznacza rocznie ponad 1 mld EUR na budowę nowych obiektów na całym świecie w celu zwiększenia możliwości sortowania i procesowania przesyłek (to wzrost nakładów o 65 proc. od 2013 r.). Co roku zatrudnia ponad 10 tys. nowych pracowników i dodaje nowe samoloty towarowe do swojej floty (ok. 20 jednostek rocznie). W tym kontekście DHL Express ogłosił niedawno zakup kolejnych ośmiu szerokokadłubowych frachtowców Boeing B777 oraz partnerstwo ze SmartLynx Malta, dzięki któremu do floty firmy dołączą dwa Airbusy A321. Dzięki tym działaniom DHL Express gwarantuje możliwość czerpania korzyści z globalnego boomu na handel online