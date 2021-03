Dziś Amazon uruchomił polską wersję sklepu

fot. Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon

Amazon uruchomił polską wersję swojego sklepu. Serwis oferuje darmową dostawę na terenie Polski, przy kwocie zamówienia przekraczającej 100 zł.

- Zamawiaj na Amazon.pl ponad sto milionów produktów w niskich cenach - czytamy na głównej stronie e-sklepu. Sklep oferuje ponad 100 milionów produktów z ponad 30 kategorii oraz bezpłatną dostawą przy zamówieniach spełniających określone warunki.

„Jesteśmy podekscytowani uruchomieniem Amazon.pl i możliwością zaoferowania polskim klientom wyboru spośród ponad 100 milionów towarów, w tym dziesiątek tysięcy produktów polskich firm”, powiedział Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon. „Dzisiaj ruszamy ze sprzedażą na Amazon.pl. Będziemy nadal ciężko pracować, aby zdobyć zaufanie polskich klientów poprzez zwiększanie wyboru produktów, zapewnienie niskich cen oraz dostarczanie pozytywnych i godnych zaufania doświadczeń zakupowych.”

Płatności można dokonywać kartami kredytowymi, a także przelewami: Przelewy24 oraz BLIKiem.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku. W 2021 roku uruchomione zostanie 10. centrum w Świebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 000 nowych etatów. Obecnie 1,7 miliona małych i średnich firm sprzedaje w sklepach Amazon na całym świecie, a w 2019 roku ponad 200 000 przedsiębiorców odnotowało wartość sprzedaży przekraczającą 100 000 dolarów.

„Dzięki Fulfillment by Amazon (FBA) nasi polscy partnerzy handlowi mogą po prostu raz wystawić swoje produkty na sprzedaż we wszystkich naszych siedmiu europejskich serwisach. Małe i średnie firmy, sprzedające na Amazon, stworzyły szacunkowo 1,6 miliona miejsc pracy na całym świecie i mamy nadzieję, że polskie firmy będą prosperować w ten sam sposób. Z tego powodu rozpoczynamy specjalną promocję dla naszych partnerów handlowych, obniżając opłaty za polecanie naszych usług przez 12 miesięcy. - mówi wiceprezes Amazona.

„Mimo pandemii w 2020 roku, udało nam się niemal potroić naszą sprzedaż, właśnie dzięki współpracy z Amazon” podkreśla Paweł Szymański, prezes zarządu Krosno Glass S.A., polskiej firmy z branży szkła gospodarczego. „Jeśli chodzi o narzędzia Amazona z których korzystamy, to jest ich kilka. Przede wszystkim jest to wygodne i efektywne narzędzie logistyczne o nazwie FBA, czyli Fulfillment by Amazon, ale także automatyczne fakturowanie, Amazon Brand Registry oraz narzędzia, które pozwalają nam promować nasze produkty” dodaje Szymański.

Marek Bal, właściciel Kratki.pl, polskiej firmy produkującej kominki, biokominki i ogrzewacze ogrodowe, powiedział: „W ciągu zaledwie kilku lat, z małej firmy zatrudniającej kilkanaście osób, staliśmy się liderem rynku kominkowego w Polsce, a także znaczącym producentem w całej Europie. Rozpoczęcie współpracy z Amazon było strzałem w dziesiątkę."