Dziś trudno wskazać filary metaekonomii, bo metaversum to ciągle tylko koncepcja

Jakiś czas temu Matthew Ball wskazywał ogólnie na filary istnienia metawersum i są to m.in. stabilność tego świata, jego synchroniczność, stały rozwój, interoperacyjność i w pełni funkcjonująca ekonomia. To, co wiemy dziś, to to, że z pewnością będzie ona powiązana ze światem fizycznym, że część rozwiązań będzie podobnych bądź takich samych jak te, które powstały w przypadku gospodarki cyfrowej, część zaś będzie zupełnie nowych - jak chociażby poruszane już dziś kwestie prawa własności w obszarze NFT - wyjaśnia Natalia Hatalska.

- Świat lustrzany jest w całości oparty o technologię, a zwłaszcza o tzw. emerging tech. Mówię tu o rozwiązaniach zarówno z obszaru infrastruktury (6G, AI, quantum computing, AR, VR), jak i potrzebnych do budowania pełnych, wielowymiarowych i wielozmysłowych relacji międzyludzkich (technologie haptyczne, internet zmysłów, BCI). Z tego powodu, aby móc zbudować swoją pozycję w tym świecie, trzeba przede wszystkim inwestować w kwestie związane z nowymi technologiami, w tym zwłaszcza umiejętność ich właściwego wykorzystania. To także inwestycje w kwestie związane z utrzymaniem tego świata oraz dokładnym poznaniem potrzeb użytkowników. Wreszcie to inwestycje w cały obszar prawny i społeczny, bo funkcjonowanie w tym świecie będzie znacząco różnić się od funkcjonowania w świecie rzeczywistym (wspomniane już kwestie własności, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem, inwigilacją, ochroną tożsamości etc.) - dodaje Natalia Hatalska

Z kolei w anywhere commerce, który jest i będzie jednym z trendów najmocniej wpływających na handel w najbliższym czasie kluczem do sukcesu jest po prostu być tam, gdzie jest użytkownik i wtedy, kiedy on tego potrzebuje - podsumowuje Natalia Hatalska.