E-commerce i potęga platform sprzedażowych w agendzie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Marketplace jest efektywnym modelem biznesowym dla e-commerce. Platformy internetowe agregują oferty od wielu sprzedawców. Zróżnicowany asortyment przyciąga klientów.

Pandemia, która dla niektórych sektorów gospodarki okazała się zabójcza, akurat w przypadku sprzedaży internetowej okazała się wyjątkowo korzystna. Według prognoz PwC, wartość rynku e-commerce w Polsce wykaż wzrost między rokiem 2021 a 2027 o ponad 94 mld zł.Poznaj program EEC 2023 w Katowicach!

Lata 2022-2023 to okres galopującej inflacji, słabnącego popytu konsumenckiego, rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Firmy działają w warunkach dużej niepewności. Ten czas będzie wymagał od marek szybkich reakcji, większej elastyczności oraz zmian w ofertach, planach i sposobach działania. W obliczu recesji gospodarczej kluczowa jest umiejętność płynnego dostosowywania się do oczekiwań konsumentów.

Trwa walka marketplace’ów o klienta. W sytuacji większej wrażliwości cenowej konsumentów agresywne promocje wspierane intensywnymi kampaniami marketingowymi mogą wpłynąć na zmianę decyzji zakupowych Polaków.

Innowacje w zakresie tworzenia lepszych doświadczeń zakupowych klientów oraz tańsze produkty i tańsza realizacja zamówień mogą stanowić istotną siłę napędową wzrostu marketplace’ów.

Marketplace – świat na cyfrowej platformie

Tematyka ta znajdzie się w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W panelu „Marketplace – świat na cyfrowej platformie” prelegenci zajmowali się będą takimi problemami, jak cyfrowe platformy sprzedażowe w aktualnych realiach gospodarki i konsumpcji oraz korzyści jakie niosą dla klientów, gospodarki i środowiska; ryzyka i ograniczenia dla działalności marketplace’ów w Polsce; zmiany w modelach działania platform czy marketplace’ów w formule omnichannel – integracja ze sklepami stacjonarnymi.

Wśród prelegentów są szefowie platform cyfrowych, prawnicy eksperci rynkowi, jak i dostawcy oprogramowania, rozwiązań technologicznych, serwisowych i logistycznych dla sklepów internetowych.

Gośćmi debat o e-commerce i rozwiązaniach dla marketplace będą:

Szymon Midera - założyciel, prezes zarządu Shumee S.A.

Andrej Modic - prezes zarządu Farmer Direct Sp. z o.o.,

Daniel Rogiński - dyrektor generalny Zalando CEE,

Marcin Trepka - partner w Baker McKenzie,

Michał Misztal - CEO Startup Academy,

Justyna Orłowska - pełnomocnik prezesa rady ministrów ds. GovTech, szef, Centrum GovTech,

Krzysztof Szubert - wiceprezes zarządu (Chief Information Officer) PKO TFI, członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ (IGF),

Maria Tyka-Majewska - manager zespołu ds. innowacji w startupach i MŚP, Departament Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju SA,

Michał Smagowicz - wiceprezes, członek zarządu THINKTANK,

Natalia Świrska-Załuska - Startup Program Manager CEE, OVHcloud,

Grażyna Piotrowska-Oliwa - członek Rady Dyrektorów, Pepco Group, prezes zarządu, Grupa MODNE ZAKUPY Sp. z o.o,

Michał Płotnicki - Partner, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce, EY.

E-commerce w Polsce 2022

Z raportu Gemius “E-commerce w Polsce 2022” wynika, że 58% badanych kupuje tyle samo, co zwykle, 28% kupuje mniej, natomiast 14% kupuje więcej. To oznacza, że przedsiębiorcy będę musieli włożyć trochę więcej wysiłku w przekonanie klientów do zakupów, zwłaszcza tych mniej podstawowych.

Nie ma wcale powodów do paniki, bo mimo recesji szacuje się, że do 2027 roku wartość polskiego e-commerce jeszcze się podwoi. Ale musimy pamiętać o innych utrudnieniach. Wiele firm na całym świecie wciąż dochodzi do siebie po negatywnych skutkach pandemii.

Przeszkody gospodarcze potęguje też trwająca wojna rosyjsko-ukraińska, zagrażająca łańcuchom dostaw, a wszystko łącznie napędza wysoką inflację. To z jednej strony oznacza, że drożeją towary i koszty produkcji, a z drugiej – że konsumenci coraz częściej muszą ograniczać swoje codzienne wydatki.

