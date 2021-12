Ekspert: Firmy powinny już przygotowywać się do przyszłorocznych pików sprzedaży

Zaczyna się od analizy poprzednich wyników sprzedaży w celu wyłapania błędów i miejsc do poprawek. Taki audyt pozwoli ustalić bieżące cele oraz posłuży jako baza do optymalizacji tych obszarów, które nie przyniosły zadowalających wyników. Powodem niepowodzenia mogą być np. problemy z działaniem konkretnej funkcjonalności lub trudności z wydajnością systemów i ich połączeń. To może wskazywać na pilną potrzebę usprawnień integracji rozwiązań. Znając przyczyny, można podjąć skuteczne działania na wypadek wystąpienia podobnych oraz innych problemów w działaniu e-sklepu.

By sprawnie działać w dzisiejszym cyfrowym świecie trzeba mieć architekturę IT wysokiej jakości. Dzięki sprawnej infrastrukturze i właściwej strukturze biznesowej, organizacje mają możliwość zintegrować różne elementy m.in. dane klienta, logistykę i dystrybucję. To prowadzi do szeroko pojętego usprawnienia operacji oraz wpływa pozytywnie na relacje z klientem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym, a także podnosi poziom zadowolenia z kontaktu z naszą firmą. Nietrudno wyobrazić sobie na jakie straty, w tym finansowe, naraża się biznes, którego istotne systemy informatyczne przestają wymieniać ze sobą dane, uniemożliwiając np. realizację procesu sprzedaży - podsumowuje Łukasz Rychliński, New Business Developer w Unity Group.