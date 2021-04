Ekspert: Jak zoptymalizować e-sklep pod nowe algorytmy Google?

fot. Piotr Kowalski, Google, milisekundy decydują o zakupie w e-commerce

Polscy klienci e-sklepów coraz częściej decydują się na zakup za pomocą smartfonów, czemu m.in. sprzyjają łatwe płatności mobilne. Jednak współczynnik konwersji na smartfonie jest od dwóch do trzech razy mniejszy niż na komputerze. Jak możemy poprawić ten wskaźnik w naszym mobilnym sklepie - radzi Piotr Kowalski z Google.

Szybkość ładowania i użyteczność witryny mobilnej mają duży wpływ na takie wskaźniki jak współczynnik konwersji czy przeciętna wartość zamówienia. Nawet jedna sekunda opóźnienia w ładowaniu serwisu mobilnego może obniżyć prawdopodobieństwo zakupu o kilka procent. Jednocześnie telefony miewają mniejszą moc obliczeniową i często gorsze połączenie z siecią niż stacjonarne komputery, co wpływa na doświadczenie użytkownika - wskazuje Piotr Kowalski.

Według najnowszego badania Google przeprowadzonego wspólnie z IAB oraz MMA Europe, zaledwie 27% polskich stron internetowych jest na tyle szybka, aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie.

Core Web Vitals, czyli metryki podstawowych wskaźników internetowych opisują szybkość witryny, rozpatrywaną pod kątem doświadczenia użytkownika. Szanse na zakup maleją kiedy długo wpatrujemy się w pusty ekran telefonu, czekając na załadowanie treści, lub kiedy pomimo kilkukrotnego wciskania przycisku “Do koszyka” nic się nie dzieje, czy też gdy ów przycisk w ostatnim momencie zmienia swoją pozycję i zamiast niego trafiamy w reklamowy banner.

● LCP (Largest Contentful Paint) mierzy czas do pojawienia się największego widocznego elementu na stronie, np. zdjęcia produktu. Witryna ma dobre LCP, jeśli ładowanie takiego elementu nie zajmuje więcej niż 2,5 sekundy.

● FID (First Input Delay) mierzy czas reakcji witryny na akcje użytkownika, takie jak np. dotknięcie przycisku palcem. Determinuje więc czas, po jakim użytkownik jest w stanie rozpocząć sensowne korzystanie ze strony. Jeśli FID wyniesie poniżej 100 ms, możemy stwierdzić, że strona jest zoptymalizowana w tym zakresie.

● CLS (Cumulative Layout Shift) mierzy stabilność wizualną elementów strony w trakcie ładowania, czyli jak duże są przesunięcia jej elementów podczas gdy treść pobierana jest z sieci. CLS pomaga wyeliminować sytuacje, w których np. przyciski zmieniają pozycję w momencie, gdy chcemy je dotknąć palcem. Jeśli CLS nie jest wyższe niż 0,1 strona jest poprawnie skonstruowana.

Od maja 2021 algorytm wyszukiwarki Google będzie uwzględniać wskazane elementy w rankingu wyników wyszukiwania. Zatem co zrobić, żeby strona internetowa była szybsza?



● Objętość obrazów oraz wideo umieszczonych na stronie. Dobrej jakości zdjęcia na pewno zwiększają szansę na zakup produktu, ale powierzchnia ekranu telefonu jest około 6 razy mniejsza niż ekranu komputera, a jego szerokość najczęściej oscyluje w przedziale 320-360 pikseli. Dlatego też osadzanie na witrynie zdjęć czy filmów w rozdzielczości FullHD/4K i serwowanie ich mobilnym użytkownikom przedłuża czas do załadowania się strony. Skutkiem jest zacinające się działanie witryny i długie oczekiwanie na jej załadowanie. Wystarczy odpowiedniej wielkości miniatura oraz opcja późniejszego powiększenia zdjęcia przez użytkownika, aby znacznie zmniejszyć ilość pobieranych przez przeglądarkę danych.

● Format obrazów na stronie. Zastosowanie odpowiednich formatów kodowania obrazów dedykowanych internetowi, np. WebP lub mocniejsza kompresja JPG/PNG mogą znacznie zmniejszyć ich rozmiar. Przykładowo: zmniejszenie stopnia kompresji plików JPG z 80% do 70% pozwala zredukować objętość zdjęć nawet o 25 proc., bez wielkiego uszczerbku na ich jakości.

● “Sprytne” ładowanie obrazów. Witryna internetowa oglądana na telefonie ma specyficzny, znacznie rozciągnięty w pionie układ, przez co na samym początku wizyty internauta widzi tylko niewielką część jej zawartości. Wprowadzenie mechanizmu tzw. “lazy loadingu” pozwala na pobieranie tylko tych grafik oraz wideo, które są aktualnie widoczne na ekranie. Dzięki temu nie będzie się np. pobierać galeria zdjęć produktu, znajdująca się w 3/4 wysokości strony, jeżeli użytkownik nigdy się do niej nie “doscrolluje”, przewijając ekran palcem.

● Optymalizacja JavaScriptu. Nowoczesne witryny internetowe są tak naprawdę zaawansowanymi aplikacjami, wykorzystującymi m.in. język programowania JavaScript. Służy on m.in. do animacji elementów witryny, sprawdzania poprawności wypełniania formularzy, rejestrowania wizyt i transakcji w systemach analitycznych i wielu innych zdadać. JavaScript, niewłaściwie wykorzystany, potrafi jednak znacznie obciążyć smartfonową przeglądarkę, opóźniając ładowanie się witryny i reakcję na akcje użytkownika.

● Szybkość serwera oraz łącza, na którym znajduje się witryna. Mocny serwer na łączu o wysokiej przepustowości będzie znacznie szybciej przesyłać dane do przeglądarek użytkowników, co bezpośrednio wpłynie na czas, przez który w przeglądarce pozornie “nic się nie dzieje”. Długość tego czasu określa metryka o nazwie “czas do pierwszego bajtu” (ang. Time to First Byte, TTFB). Im mniejszy TTFB, tym lepiej. Nawet najszybszy serwer nie da sobie rady w sytuacji, kiedy w krótkim czasie ruch zwiększa się nawet 5-10 krotnie. Takie rzeczy dzieją się w trakcie popularnych promocji, takich jak Black Friday czy Cyber Monday. Rozwiązaniem problemu może być przejście na rozwiązania chmurowe, gdzie specjalne mechanizmy są w stanie błyskawicznie skalować moc naszej infrastruktury - tak, aby dla naszych klientów zawsze wystarczyło łącza, pamięci oraz mocy procesorów.



Wskazane wyżej parametry można regularnie sprawdzać za pomocą narzędzi diagnostycznych Google np:

● Test My Site, które pozwala na oszacowania szybkości działania całej domeny, pokazuje aktualny trend dla danego kraju oraz szybkości łącza, a także umożliwia zbudowanie prostego porównania szybkości z innymi witrynami (np. naszymi konkurentami).

● Page Speed Insights, które jest narzędziem deweloperskim, umożliwiającym analizę konkretnej podstrony, wskazującym elementy opóźniające jej ładowanie i rekomendującym konkretne rozwiązania optymalizacyjne.