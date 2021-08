Enterprise Investors przejmuje właściciela e-sklepu 8a.pl. Stawia na ekspansję w Europie

fot. 8a.pl

Polish Enterprise Fund VIII, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), obejmie 80% akcji Snap Outdoor. Spółka jest dystrybutorem sprzętu górskiego i wspinaczkowego oraz właścicielem 8a.pl – platformy e-commerce dedykowanej aktywnej turystyce i sportom górskim.

Założyciele spółki – państwo Elżbieta i Piotr Czmochowie – pozostaną w gronie udziałowców oraz rozpoczną współpracę z zespołem EI, której celem będzie dalszy dynamiczny rozwój spółki. Wartość transakcji nie została ujawniona. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8a.pl to e-sklep i dwa sklepy znajdujące się w Warszawie i Gliwicach, do których w sierpniu dołączy trzeci, zlokalizowany w Katowicach. Spółka powstała w 2001 r. w Gliwicach, gdzie do dziś znajduje się jej siedziba oraz centrum logistyczne.

Snap Outdoor działa w perspektywicznej niszy rynkowej, napędzanej przez szereg czynników, m.in: preferencje związane ze zdrowym stylem życia oraz rosnącą popularność sportu uprawianego na świeżym powietrzu (w tym sportów górskich) oraz rosnący dochód rozporządzalny Polaków. W ofercie spółka ma lubiane i dobrze oceniane marki ze średniego i wyższego segmentu cenowego. W 2020 r. przychody Snap Outdoor wyniosły ponad 72 mln zł, natomiast w bieżącym roku przekroczą 100 mln zł.

„Jesteśmy przekonani, że model biznesowy Snap Outdoor może być z powodzeniem replikowany w innych krajach regionu, w których często brakuje lidera działającego w tej niszy rynkowej. Dzięki doświadczeniu w sektorze wyspecjalizowanego handlu detalicznego online oraz świetnej logistyce spółka może również stać się platformą do wejścia w inne segmenty niszowego e-commerce” – powiedział Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors, który odpowiada za inwestycje obszarze handlu detalicznego w tym m.in. za Intersport ISI i Snap Outdoor.

„Stworzyliśmy sklep internetowy, którego wielkim atutem jest szeroka baza powracających klientów – w przeważającej większości pasjonatów sportów górskich. Dlatego planujemy wyjść z ofertą do mieszkańców z innych krajów regionu. Chcemy być ulubionym sklepem dla fanów outdooru w Europie Środkowo-Wschodniej” – tak transakcję skomentował Piotr Czmoch, współzałożyciel Snap Outdoor.

Enterprise Investors działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały 2 mld EUR w 148 spółek działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 135 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 4,2 mld EUR.