Eurocash: Frisco w dwa lata chce być we wszystkich dużych miastach

Fot. materiały prasowe

Grupa Eurocash skupia się na intensywnej ekspansji frisco.pl. W ciągu najbliższych dwóch lat chce wejść z usługą zakupów i dostaw do wszystkich dużych miast w Polsce. Rozwojowi frisco.pl sprzyja fakt, że Grupa Eurocash udostępnia temu konceptowi swoją sieć dystrybucyjną i logistyczną – mówi portalowi dlahandlu.pl Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

- Ta sieć istnieje od dawna, jest stabilna i bardzo rozbudowana, co pozwala znacząco ograniczyć koszty ekspansji frisco.pl w kolejnych miastach – poza Warszawą – mówi Jan Domański.

Grupa Eurocash informowała niedawno, że rozpoczęła proces przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, skupionych na jej rozwoju. Spółka nie chce komentować tego procesu. - Będziemy o nim informować w naszych raportach bieżących – tłumaczy Jan Domański.

W przypadku frisco.pl spółka skupia się na intensywnej ekspansji. - W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy wejść z usługą zakupów i dostaw do wszystkich dużych miast w Polsce – mówi rzecznik prasowy grupy.

- Śmiało możemy powiedzieć również, że frisco.pl jest najnowocześniejszym e-sprzedawcą w sektorze spożywczym. Jednak przede wszystkim naszym celem i długofalowym planem – i taka też była geneza przejęcia frisco.pl od samego początku - jest wykorzystanie doświadczeń i rozwiązań na potrzeby naszej współpracy z niezależnymi detalistami. Chcemy, by to oni przede wszystkim zyskali na know-how i doświadczeniach on-line, które zyskujemy w ramach frisco.pl – dodaje.

Przypomnijmy, w listopadzie 2020 r. Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash, przyznał podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu, że Eurocash swoje doświadczenia z Frisco chce przekazać franczyzobiorcom Eurocashu. – E-commerce to nie jest łatwy biznes. To jest przypadek, gdy cyfryzacja podnosi koszty działalności. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, aby ten biznes był rentowny. Wielka organizacja może sobie pozwolić na to, aby przez 10 lat nie zarabiać na jakimś kanale, ale franczyzobiorców na to nie stać. Musimy im dać gotowe rentowne rozwiązanie – mówił wówczas Pedro Martinho.

Jan Domański zwrócił uwagę, że Eurocash już wspiera w ten sposób franczyzobiorców. - Już robimy to w praktyce i nieustannie wdrażamy dla naszych klientów narzędzia, które łączą sprzedaż w sklepie z zakupami on-line, rozwijając choćby usługi takie jak system click&collect w ramach Delikatesów Centrum, czy inne technologie wspierające pracę detalistów na co dzień – wymienia.

Frisco zwiększa udziały rynkowe

Frisco działa na bazie dwóch magazynów (hybrydowy we Wrocławiu, automatyczny i hybrydowy w Warszawie). Firma poinformowała, że przez ostatni rok pracowała nad rozbudową magazynu w Warszawie. Prace udało się sfinalizować i dzięki temu możliwe będą zamówienia e-zakupów z bliskim terminem dostawy.