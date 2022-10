Eurocash: Polski rynek e-grocery podwoi się do 2026 r.

Eurocash chce umocnić pozycję na polskim rynku e-grocery. Grupa planuje jeszcze mocniej postawić na rozwój Frisco – marki, która obecnie działa w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Trójmieście i na Śląsku ma w najbliższych latach wejść do nowych miast, a do końca 2025 r. wygenerować 1 mld zł przychodów.

Eurocash celuje w miliard przychodów Frisco

fot. za Eurocash.jpg

Już obecnie do usługi Frisco dostęp ma blisko 25 proc. gospodarstw domowych w Polsce. W ostatnim kwartale Frisco zwiększyło sprzedaż o 38 proc., co oznacza, że e-sprzedaży tego gracza nie dotknął pocovidowy powrót do zakupów stacjonarnych.

Jakie wyniki generuje obecnie Frisco?

fr.jpg

Eurocash szacuje, że cały rynek e-grocery wzrośnie z obecnych ok. 3 mld zł do 5,2 mld zł w 2026 roku.