Fabrykaform.pl wynajmuje 2500 mkw. w MLP Pruszków

Spółka z branży wyposażenia i dekoracji wnętrz wynajęła blisko 2500 mkw. przestrzeni magazynowo-biurowej w parku MLP Pruszków II. W negocjacjach najemcę reprezentowała Cresa Polska.

Firma ProgressiveBG podpisała umowę z MLP Group S.A. na wynajem ok. 2500 mkw. nowoczesnej powierzchni, z tego na cele magazynowe przeznaczone będzie ok. 2300 mkw., a resztę stanowić będzie część biurowo-socjalna.

Przekazanie gotowego obiektu zaplanowane jest na sierpień 2021 r.

Sklep internetowy Fabryka Form (obsługiwany przez firmę ProgressiveBG) istnieje na rynku polskim od 2005 roku. Oferuje produkty światowej sławy projektantów, oryginalne dodatki do salonów, skandynawskie wzornictwo, minimalistyczne projekty ze stali nierdzewnej oraz lampy włoskich producentów.



- Poszukiwaliśmy dla Fabryki Form nowoczesnego magazynu do obsługi zamówień e-commerce. Kluczową kwestią była bardzo szybka dostępność nowej powierzchni oraz możliwość ekspansji ze względu na dynamiczny rozwój firmy - powiedział Miłosz Borkowski, Senior Associate w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych Cresa Polska.

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Docelowa powierzchnia najmu to 359 tys. mkw.