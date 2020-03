Frisco.pl deklaruje: Wszystkie zamówienia zostaną dostarczone

fot. dlahandlu.pl

Przedstawiciele Frisco.pl zapewniają, że mimo trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam wszystkim się zmierzyć, priorytetem firmy jest zapewnienie klientom możliwości zakupienia tego, czego potrzebują, a wszystkie składane zamówienia zostaną dostarczone.

- Jednocześnie musimy podkreślić, iż ze względu na duże zainteresowanie zakupami na Frisco.pl, najbliższe terminy dostaw mogą być odległe. Intensywnie pracujemy nad skróceniem tego czasu. Wzmożone zainteresowanie wpływa również na dostępność asortymentu na naszej stronie – mogą pojawić się chwilowe braki, ale stale monitorujemy popyt i na bieżąco uzupełniamy zapasy produktów, które są najbardziej poszukiwane przez klientów. Pracujemy również z producentami, aby zapewnić ciągłość dostaw, a także wdrażamy nowe procesy, które pozwolą nam zwiększyć dostępność asortymentu na stronie. Chcemy również zapewnić, że utrzymujemy stałą politykę cenową, która zakłada zapewnienie naszym klientom cen na poziomie hipermarketów. Dzięki temu zakupy dokonywane na Frisco.pl kosztują tyle samo, a dodatkowo są dostarczane prosto do domu. Obietnica złożona naszym klientom jest dla nas ważniejsza niż możliwy jednorazowy zysk, dlatego polityka ta będzie nadal utrzymywana. Warszawiacy mogą być pewni, że niezależnie od sytuacji, zrobią u nas zakupy w dobrych cenach - mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl .

Jeśli chodzi o poziom zainteresowania zakupami na Frisco.pl, to gwałtowny wzrost sprzedaży nastąpił w ostatnim tygodniu lutego i od tego czasu systematycznie rośnie. W dalszym ciągu na wysokim poziomie pozostaje wartość koszyków zakupowych – mowa tutaj o ponad 25-procentowym wzroście względem sytuacji z początku roku, jak również średniej z 2019. Wynika to ze zwiększonej liczby produktów kupowanych przez każdego klienta.

- Szczególnie silne wzrosty obserwujemy na produktach podstawowych i z długim terminem ważności. Ich sprzedaż wzrosła trzykrotnie lub nawet czterokrotnie. Obecnie tygodniowo sprzedajemy ich tyle, ile normalnie w ciągu miesiąca. Wzrosła nie tylko wartość koszyków, ale także liczba zamówień oraz liczba nowych klientów - wyjaśnia Jacek Palec.

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia klientów i pracowników wprowadzono szereg działań profilaktycznych.

- Każdy z naszych kierowców jest zobligowany do przestrzegania procedury antyseptycznej: zostali oni zaopatrzeni w niezbędne środki do dezynfekcji, a zarówno przed każdą dostawą, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu, mają obowiązek zdezynfekowania dłoni oraz wszystkich urządzeń (za pomocą specjalnego płynu), z których korzystają, m.in. terminala płatniczego. Dodatkowo zwiększyliśmy częstotliwość mycia skrzynek, w których dostarczane są zakupy. Mycie skrzynek realizowane jest w wysokiej temperaturze za pomocą specjalnych detergentów. W celu ograniczenia wzajemnego kontaktu, kierowcy nie będą wnosić zakupów do domów lub mieszkań, a także nie będą odbierać od klientów opakowań, które do tej pory mogły być zwracane (opakowania foliowe, torby foliowe i papierowe, a także butelki zwrotne) - informuje prezes Frisco.pl

Przed rozpoczęciem pracy wszyscy kierowcy i pracownicy magazynu przechodzą również kontrolę pod kątem stanu zdrowia.