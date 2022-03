Grupa Modne Zakupy zwiększa sprzedaż o 14,5 proc.

Spółka prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami erotycznymi (blackbunny.pl). Firma posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Przeciętna liczba użytkowników miesięcznie stanowi blisko 400 tys. osób przy ponad 700 tys. sesji (dane za listopad 2020 r. do października 2021 r.). Liczba użytkowników w bazie sklepów grupy wynosi ponad 650 tys. osób. Grupa Modne Zakupy wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku ponad 14 mln zł. Wartość przychodów na koniec 2021 roku wynosi około 21,6 mln zł.

- Dzięki skutecznym kampaniom marketingowym oraz pozycjonowaniu online regularnie zwiększamy naszą pozycję na rynku, a wzrost sprzedaży powinien być coraz wyższy – komentuje Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes GMZ.

Spółka rozpoczęła działania zmierzające do wejścia na rynek NewConnect poprzez połączenie z notowaną już na tym rynku firmą Infoscan S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Grupa Modne Zakupy S.A.). 7 marca br. obie spółki zawarły umowę inwestycyjną, która zawiera szczegóły związane z inwestycją Infoscan w zakup 30 procent udziałów GMZ.CO. Jeszcze w listopadzie 2021 roku obie spółki podpisały Term Sheet, w którym zawarły wstępne warunki transakcji. Obie spółki zamierzają połączyć się realizując dwa cele inwestycyjne. Pierwszy cel inwestycyjny zostanie osiągnięty po zakupie przez Infoscan 30 procent udziałów w GMZ.CO. Drugi cel dotyczy przejęcia 100 procent udziałów w GMZ.CO, a następnie połączenia obu spółek.

- Już teraz inwestorzy mogą zainwestować we wsparcie naszego biznesu poprzez zakup akcji Spółki Infoscan. Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup i objęcie przez Infoscan udziałów GMZ.CO. Pozyskane przez GMZ.CO środki pozwolą nam zrealizować wspólną strategię rozwoju, która zakłada m.in. wprowadzenie nowych brandów oraz istotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Zapisów w ramach transzy zaproszeń kierowanych przez zarząd na akcje Infoscan można dokonywać do 25 marca br. – dodaje Grażyna Piotrowska-Oliwa.

Strategia rozwoju Infoscan i równocześnie Grupy Modne Zakupy na lata 2021-2025 zakłada m.in osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku, rozwój organiczny oraz konsolidację na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii women, a także zwiększenie dwukrotnie ilości brandów oraz trzykrotnie ilości produktów na serwisie Intymna do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji spółki na Rynek Główny GPW.

Do 25 marca br. trwają zapisy na akcje serii O spółki Infoscan dla inwestorów wytypowanych przez zarząd Spółki. W celu zapisania się na akcje należy wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego na stronie Domu Maklerskiego INC wpisując w temacie wiadomości “Infoscan”.