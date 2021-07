Grzegorz Krychowiak dołącza do Weroniki Rosati w Lajuu

fot. Grzegorz Krychowiak, współwłaścicielem Lajuu

Lajuu, firma tworząca wegańskie kosmetyki, która prowadzi kampanię crowdfundingową na platformie Beesfund z początkiem lipca powołała do życia spółkę Lajuu Men, w której połowa udziałów należy do Grzegorza Krychowiaka. Zostanie on współwłaścicielem firmy i będzie pełnić funkcję ambasadora marki. W jej ofercie znajdą się produkty premium do pielęgnacji twarzy i ciała dla mężczyzn. Kosmetyki trafią do sprzedaży w grudniu 2021 roku.

The Men by Grzegorz Krychowiak to nazwa nowej marki z kosmetykami tworzonej przez spółkę Lajuu Men, w której znany piłkarz objął 50 proc. udziałów. Druga połowa należy do spółki Lajuu SA - założycieli marki, współtworzonej przez aktorkę Weronikę Rosati. Kosmetyki celebrytki są dostępne w dedykowanym sklepie internetowym od ponad miesiąca.

Spółka pozyskała prawie 340 000 tys. zł, z planowanego mln zł, a inwestorzy przez tydzień mogą dołączyć do Lajuu poprzez zakup akcji.

- Wierzymy w siłę brandów współtworzonych ze znanymi osobami, w czym utwierdzają nas wyniki sprzedażowe kosmetyków Lajuu by Weronika Rosati. Przez pierwszy miesiąc działalności sklepu internetowego marki, średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła 300 zł, czyli dwa razy więcej niż zakładaliśmy – mówi Paweł Kibalczyc, wiceprezes zarządu Lajuu SA.



Premiera kosmetyków zaplanowana jest na grudzień, ale marka ma już jasno zdefiniowany asortyment. W pierwszej kolejności w sprzedaży dostępne: krem do twarzy, żel pod prysznic, szampon do włosów oraz olejek do pielęgnacji zarostu. Kosmetyki będą wyróżniać składniki pochodzenia naturalnego, stanowiące minimum 95 proc. składu.



Produkty The Men by Grzegorz Krychowiak w pierwszej kolejności będą dostępne w dedykowanym sklepie internetowym marki. Podobnie jak w przypadku kosmetyków Lajuu by Weronika Rosati, także linia Krychowiaka ma być sprzedawana multikanałowo. Spółka planuje współprace z największymi perfumeriami stacjonarnymi i internetowymi i sieciami kosmetycznymi. Brand planuje również ekspansję na rynek europejski i rosyjski.