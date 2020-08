IKEA: W katalogu więcej przystępnych cen i zielonych rozwiązań

IKEA

Wizja i długoterminowy kierunek IKEA, aby łączyć ze sobą przystępność cenową, dostępność i zrównoważony rozwój nie zmieni się. Widzimy, że nasze wartości są dzisiaj wyjątkowo aktualne i na pewno z nich nie zrezygnujemy. Te wartości znajdują odbicie w propozycjach z nowego katalogu IKEA - mówi Katarzyna Broniarek, dyrektor ds. komunikacji w IKEA Retail.

- Nowy Katalog IKEA 2021, jak co roku, wypełniony będzie poradami, trendami i rozwiązanymi, które można łatwo wprowadzić do polskich domów. Katalog IKEA dostępny będzie tylko w wersji cyfrowej online na IKEA.pl/katalog oraz w wersji papierowej dla klubowiczów IKEA Family do odbioru w sklepach IKEA. Tegoroczny będzie jeszcze bardziej nastawiony na przystępne ceny. Jest to nasza odpowiedź na sytuację gospodarczą Polaków, która bez wątpienia uległa zmianie podczas pandemii. Obniżyliśmy ceny wielu naszych produktów, ponieważ chcemy żeby nasz asortyment był dostępny dla jak największej liczby osób - mówi Kasia Broniarek, dyrektorka ds. komunikacji IKEA Retail w Polsce

W czasach epidemii IKEA rozwija sprzedaż produktów online. - W naszej sprzedaży detalicznej mocno stawiamy na wielokanałowość (omni-channel). W sprzedaży e-commerce, będziemy skupiać się na trzech głównych obszarach: rozwijaniu naszych możliwości sprzedaży online, zdalnej sprzedaży oraz planowaniu poprzez IKEA.pl, a także dostarczaniu nowych i lepszych usług naszym klientom. Udział sprzedaży online stale rośnie i przewidujemy, że jej wzrost będzie coraz większy w nadchodzących latach - dodaje Kasia Broniarek.

Sieć zwraca uwagę na aspekty środowiskowe. Do oferty wprowadziła m.in. zasłony GUNRID, wykonane z butelek PET, które oczyszczają powietrze czy klopsiki roślinne HUVUDROLL dostępne we wszystkich restauracjach IKEA. - Do naszego asortymentu nieustannie wprowadzamy innowacje, produkty czy materiały, które są bardziej zrównoważone, odnawialne czy pochodzące z recyklingu. W IKEA dążymy również do tego, by naszą działalność prowadzić w oparciu o koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym – nazywamy to „Circular IKEA” i mamy ambicję dokonać tego do 2030 roku. W tym zakresie również chcemy zaproponować naszym klientom nowe rozwiązania np. kupowanie używanych mebli czy leasing - wskazuje Kasia Broniarek.