InPost z aplikacją do zamawiania artykułów spożywczych?

InPost z nowymi znakami towarowymi, fot. UP RP

InPost sp. z o.o. zarejestrowała w Urzędzie Patentowym RP znaki towarowe InPost Deli oraz InPost Fresh.

Według klasyfikacji urzędu znaki InPost Deli oraz InPost Fresh odnoszą się m.in. do: aplikacji mobilnej służącej do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji; platformy internetowej służącej do zamawiania produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji, oprogramowania mobilnego do pobrania do angażowania i koordynowania usług transportowych, dostawczych i kurierskich; pośrednictwa w umowach kupna i sprzedaży towarów na rzecz osób trzecich, również w ramach handlu elektronicznego, zwłaszcza w zakresie artykułów spożywczych, kosmetyków oraz artykułów gospodarstwa domowego; usług dostarczania zamówionych produktów sklepowych oraz posiłków z restauracji pod wskazany adres; dostarczania towarów zamówionych korespondencyjnie oraz dostaw żywności, zwłaszcza gotowych posiłków do bezpośredniego spożycia.

InPost S.A to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 milionów przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26000 e-sprzedawców.

InPost w pierwszym kwartale 2021 zanotował przychody w wysokości 793 mln zł, co oznacza wzrost o 93% r/r. Skorygowany EBITDA wzrósł o 144% do 332 mln zł, marża EBITDA wyniosła 41,9% i zwiększyła się o 880 punktów bazowych w porównaniu do I kwartału 2020 r.