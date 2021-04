Jak przygotować się do sprzedaży przez marketplace?

Paweł Kotowicz, account manager, Ideo Force

Ostatni rok, zdominowany przez wszechobecny wirus SARS-CoV-2, zmienił zachowania całego społeczeństwa. Liczne restrykcje i środki bezpieczeństwa, wymusiły namacalne zmiany w życiu realnym, jak i tym on-line. Doskonałym przykładem zmiany w dotychczasowych nawykach są zakupy internetowe. Według analizy PwC „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2021-2026”, polski rynek e-commerce w 2020 był wart 100 mld zł.

Dla wielu przedsiębiorców ubiegły rok, był rokiem pod szyldem e-commerce. Przejście w tryb on-line dla wielu biznesów stanowiło o ich „być albo nie być”. Uruchomienie sklepu internetowego, jego promocja i budowanie rozpoznawalności najczęściej jest procesem wymagającym wielu miesięcy, a czasami wręcz lat pracy.

Na szczęście istnieje kilka sposobów, które mogą w znacznym stopniu zwiększyć nasze szanse na generowanie sprzedaży już od pierwszych dni swojej działalności w wirtualnym handlu. Jednym z nich jest rozpoczęcie sprzedaży poprzez platformy typu marketplace.

Marketplace jest typem platformy e-commerce, która oferuje produkty od wielu dostawców. Stanowi swoisty pasaż handlowy. Często możemy rozpocząć sprzedaż online za jej pośrednictwem, bez konieczności posiadania własnego sklepu internetowego.

Na rynku możemy wyróżnić platformy wielobranżowe, takie jak Allegro, Morele, Empik, ale również serwisy mocno ukierunkowane, oferujące produkty ze sobą ściśle powiązane, przykładem mogą być Domodi czy Favi.

Jedną z największych zalet tego typu platform e-commerce jest ich rozpoznawalność i dostęp do narzędzi wspierających sprzedaż. Siła marki i zaufanie użytkowników gwarantują także dotarcie do największych grup potencjalnych klientów. Serwisy umożliwiają dostęp (w większości przypadków wiąże się to z dodatkowymi opłatami) do narzędzi, które pozwalają na wyeksponowanie swojej oferty. Mamy także wgląd do dokładnych analiz grup produktów czy konkurencji, które nie są dostępne dla większości sprzedawców w ich własnych sklepach e-commerce.

Nie ma jednak róży bez kolców. Duża popularność danego marketplace’u może być jednocześnie jego istotną wadą. Wielu sprzedawców w jednym miejscu może doprowadzić do dużej konkurencji cenowej, co przekłada się na obniżenie marży i środków na dodatkową promocję oferty. Możliwość sprzedaży wiąże się najczęściej z prowizją, dodatkowymi opłatami, czasem koniecznością wykupienia abonamentu. Są to koszty narzucone przez właściciela danego marketplace’u.

Czy zatem warto rozpocząć sprzedaż w takiej formie? Każdy powinien sprawdzić ten kanał sprzedaży, by podjąć decyzję odpowiednią dla jego biznesu. W zależności od przyjętego modelu sprzedaży część osób rozpocznie sprzedaż wyłącznie w serwisie aukcyjnym. Inni zainteresują się dodatkowym źródłem pozyskania klientów w momencie uzyskania odpowiedniego przychodu we własnym e-sklepie.

Poniżej omawiamy trzy kroki, które powinny zostać wykonane przed wprowadzeniem swojej oferty do marketplace:

Poznaj zasady

Przed rozpoczęciem sprzedaży należy dokładnie przeanalizować i poznać zasady, jakie zostały ustalone dla danej platformy. Każdy marketplace posiada swoje unikalne cechy, które mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia sprzedaży. Konto sprzedawcy może podlegać ograniczeniom lub różnego typu weryfikacji oraz ocenie jakości. Warto poznać obowiązujące zasady i wskaźniki, aby nie spotkała nas przykra niespodzianka w postaci blokady konta. Konieczne jest także dokładne przeanalizowanie sposobu, w jaki przyjdzie się nam rozliczać za sprzedaż oraz jakie dodatkowe koszty warto ponieść w celu zwiększenia atrakcyjności prezentowanej oferty. Niestety ich efekty trzeba przetestować „na własnej skórze”.

Przygotuj plan działania

Nie warto zakładać, że dodanie katalogu produktów wystarczy, by sprzedaż poszybowała w górę. Konkurencja, która już tam jest, wypracowała już wcześniej liczne sposoby na zwiększenie widoczności, prowadzenie promocji i obsługi klienta. Na początku dokładnie przeanalizuj konkurencję i zastanów się, co możesz zrobić, aby twoja oferta była bardziej atrakcyjna dla potencjalnego klienta. Porównaj wykorzystywane metody promocji. Do tego celu możesz wykorzystać narzędzia dostępne na koncie sprzedawcy lub zewnętrzne, stworzone przez firmy trzecie. Pierwszy etap, jakim jest uruchomienie sprzedaży może wymagać inwestycji, które przez pewien okres mogą przewyższać zysk ze sprzedaży, ale pozwolą na zbudowanie odpowiedniego fundamentu, który zaowocuje w przyszłości. W planie działania należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prowadzeniem konta, promocją, czy realizacją zamówień, ale także te związane z reklamacjami czy zwrotami.

Technicznie rzecz biorąc

Po przeprowadzeniu weryfikacji wymagań stawianych przez interesujący nasmarketplace oraz tego, jakie działania podejmuje konkurencja, należy przygotować własną ofertę. Najczęściej produkty dodawane są za pomocą specjalnie przygotowanego pliku produktowego. Jego specyfikację można znaleźć w dziale pomocy danej platformy. Należy zadbać, aby prawidłowo generował informacje o produkcie. Jeśli system umożliwia dodanie opcjonalnych informacji, zadbaj aby w pełni skorzystać z tej możliwości. Zdjęcie produktu jest jednym z pierwszych elementów, które przyciąga uwagę użytkownika. Warto wyróżnić się na tle konkurencji, prezentując inne ujęcie lub dostarczając więcej zdjęć detali. Szczegółowy opis produktu, który będzie unikalny w porównaniu do innych sprzedawców, pozwoli zbudować większą świadomość wśród użytkowników, co może przełożyć się na wzrost liczby zamówień.

Stosunkowo niski próg wejścia w porównaniu do tego związanego z uruchomieniem własnego sklepu internetowego oraz możliwość skorzystania z silnej pozycji marketplace’u, są niewątpliwym atutem przemawiającym za rozpoczęciem sprzedaży. Musimy jednak pamiętać, że sprzedając poprzez marketplace znacznie trudniej będzie nam wypromować własną markę.

Paweł Kotowicz to kierownik projektów internetowych w agencji e-marketingowej, prowadzący głównie projekty e-commerce. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z wykształcenia informatyk z 10 letnim doświadczeniem w sprzedaży rozwiązań IT, od wielu lat zajmuje się doradztwem dla firm prowadzących swoją działalność w Internecie.