Jest nowy CCO Allegro. Przechodzi z Amazona

W ramach swoich zadań będzie też pracował nad usprawnieniem wszystkich elementów, w tym nad dalszym zwiększaniem liczby dostępnych na platformie ofert, która już teraz sięga 250 mln. Zadba również o obecność kolejnych marek.

Alvise dołącza do Allegro z Amazona Niemcy, gdzie dotychczas zarządzał obszarem konsumenckim, a także był członkiem lokalnego zespołu liderów. Wcześniej kierował on operacjami sprzedaży detalicznej Amazona w Europie w tym zarządzaniem zapasami, polityką cenową, zwrotami, odbudową zapasów oraz współpracą z dostawcami. Zanim dołączył do Amazona, był partnerem w McKinsey i wykładowcą na Uniwersytecie Florenckim, a także pracował na stanowiskach badawczych w CERN i CalTech. Posługuje się kilkoma językami: angielskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Jest obywatelem Szwajcarii oraz Włoch.

Z radością witam tak doświadczonego menedżera w naszym zespole – komentuje Francois Nuyts, dyrektor generalny Allegro – Alvise ma bogate doświadczenie w zarządzaniu złożonymi operacjami handlowymi w skali międzynarodowej. Zważywszy na szybki rozwój Allegro i nasze plany ekspansji międzynarodowej, cieszymy się, że do naszego zespołu dołączy osoba tak dobrze rozumiejąca potrzeby nowoczesnych, technologicznych organizacji. Alvise z pewnością pomoże nam w realizacji naszego ambitnego planu innowacji i rozwoju oraz pozwoli nam budować jeszcze lepsze doświadczenia milionów konsumentów i ponad stu tysięcy sprzedawców korzystających z platformy – dodaje Nuyts.

Alvise Favara obejmie stanowisko zarządzającego zespołem komercyjnym Allegro w styczniu 2022 r., zastępując pełniącą czasowo te obowiązki Aleksandrę Srokę-Krzyżak. Aleksandra skupi się natomiast na kierowaniu działem strategii, pełnieniem roli Chief of Staff, a także będzie zarządzać ogłoszoną integracją z Mall Group z Allegro.